Ιωάννα Τούνη: «Αισθάνομαι πως δεν μπορώ να αποδώσω πουθενά»

Η Ιωάννα Τούνη, μετά την πρόσφατη αναφορά της στην Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (OCD), μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα ακόμη βίντεο. Αυτή τη φορά εμφανίστηκε μέσα από το γυμναστήριο, την ώρα της προπόνησής της, περιγράφοντας την πίεση που αισθάνεται στην καθημερινότητά της.

Στο νέο της story, η Ιωάννα Τούνη μίλησε ανοιχτά για το έντονο άγχος που βιώνει λόγω των πολλών υποχρεώσεων που «τρέχουν» στην καθημερινότητά της. «Ακόμη μία ημέρα σήμερα που νιώθω πολύ στρεσαρισμένη, τρέχουν πολλές υποχρεώσεις και εγώ κάπως αισθάνομαι πως δεν μπορώ να αποδώσω πουθενά…» έγραψε χαρακτηριστικά.

