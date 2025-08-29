Βίντεο: Άγριο ξύλο για μια θέση πάρκινγκ – Διανομέας επιτέθηκε με γροθιές σε ζευγάρι

Ένα περιστατικό-σοκ σημειώθηκε στη Γερμανία, όταν διαπληκτισμός για μια θέση στάθμευσης κατέληξε σε άγριο ξυλοδαρμό, με έναν οδηγό της DHL να επιτίθεται με γροθιές σε ζευγάρι στη μέση του δρόμου, χρησιμοποιώντας κινήσεις πυγμαχίας.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στο Χέρνε της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, όταν το ζευγάρι διαμαρτυρήθηκε στον διανομέα για το παράνομα σταθμευμένο όχημά του.

Η ένταση ξεκίνησε με λεκτικές προσβολές, με τον οδηγό να φωνάζει: «Δουλεύω εδώ κι εσύ με λες “μαϊμού”; Αν είσαι άνδρας, βάλε τα γάντια του μποξ».

«Δουλεύω, δεν μπορείς να το χτυπάς έτσι», πρόσθεσε, μετά τον ισχυρισμό ότι ο 54χρονος άνδρας χτύπησε το βαν του.

Η αντιπαράθεση όμως γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο, καθώς ο οδηγός γρονθοκόπησε πρώτη τη γυναίκα, ηλικίας 42 ετών.



«Βγάλε τα χέρια σου από πάνω μου. Μπες μέσα, μην με πλησιάζεις», φώναξε εκείνη, με τον σύζυγό της να παρεμβαίνει: «Βγάλε το χέρι σου από το πρόσωπο της γυναίκας μου, φίλε, γρήγορα».

«Θέλεις να με χτυπήσεις;» είπε ο οδηγός της DHL, με τη γυναίκα να απαντά: «Νομίζεις ότι έχω πρόβλημα μ’ αυτό; Δεν πρέπει να το δοκιμάσεις, δεν θα επιβιώσεις, μπες στο αμάξι σου».

Ο ίδιος επέμεινε: «Είμαι μποξέρ, αλλά έκανα εγχείρηση στη μύτη, δεν μπορώ να χτυπήσω τον εαυτό μου».

Η γυναίκα του απάντησε ειρωνικά: «Τότε βάλε τα γάντια του μποξ, καθίκι. Δεν θα επιβιώσεις αν μπεις στο ρινγκ μαζί μου».

Τη στιγμή εκείνη ο διανομέας ξέσπασε και την χτύπησε στο πρόσωπο πολλαπλές φορές.

Σε βίντεο που κατέγραψε περαστικός, η γυναίκα φαίνεται να παραπατά προς τα πίσω προσπαθώντας να κρατηθεί από το αυτοκίνητο, ενώ ο οδηγός συνεχίζει να της επιτίθεται με μανία.

Στη συνέχεια, ο οδηγός στράφηκε και κατά του συζύγου της, τον οποίο χτύπησε τόσο δυνατά που έπεσε μέσα σε έναν φράχτη, ενώ απείλησε και κάτοικο της περιοχής που τραβούσε το βίντεο.

🇩🇪 @DeutschePostDHL macht wieder Werbung❗️💥📦 DHL-Mitarbeiter rastet in Deutschland aus❗️💥📦💥 Schlägt eine Frau und ihren Freund❗️💥📦 Das war mit Sicherheit nicht die Lieferung die sie erwartet hatten ❗️💥📦💥 pic.twitter.com/QnyH5syJnm — 𝔼𝕀𝔼ℝℕ𝕆ℂ𝕂𝔼ℝ𝕃™️ 🫆 (@Eiernockerln) August 28, 2025



Το περιστατικό συνέβη στις 6 Αυγούστου το απόγευμα, στο Χέρνε.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε πως «Η γυναίκα υπέστη ελαφρά τραύματα και χρειάστηκε να λάβει ιατρική φροντίδα στο νοσοκομείο».

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το υλικό και διερευνούν την υπόθεση, ενώ ο δράστης είναι ήδη γνωστός στις αρχές για επιθέσεις, κλοπές και φθορές ξένης περιουσίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει ήδη απολυθεί από τη δουλειά του.

Εκπρόσωπος της DHL δήλωσε σχετικά με το βίντεο στη γερμανική εφημερίδα Bild: «Είμαστε συγκλονισμένοι από αυτά που φαίνονται σε αυτό το βίντεο. Ως εταιρεία, απορρίπτουμε κατηγορηματικά κάθε μορφή βίας και επιθετικής συμπεριφοράς. Ούτε κατά την πρόσληψη ούτε σε μεταγενέστερο χρόνο είχαμε καμία ένδειξη ότι ο πρώην εργαζόμενος ήταν γνωστός στην αστυνομία ή είχε διαπράξει έγκλημα».