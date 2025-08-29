Βίντεο: Άγριο ξύλο για μια θέση πάρκινγκ – Διανομέας επιτέθηκε με γροθιές σε ζευγάρι

Enikos Newsroom

διεθνή

Βίντεο: Άγριο ξύλο για μια θέση πάρκινγκ – Διανομέας επιτέθηκε με γροθιές σε ζευγάρι
Πηγή: Χ

Ένα περιστατικό-σοκ σημειώθηκε στη Γερμανία, όταν διαπληκτισμός για μια θέση στάθμευσης κατέληξε σε άγριο ξυλοδαρμό, με έναν οδηγό της DHL να επιτίθεται με γροθιές σε ζευγάρι στη μέση του δρόμου, χρησιμοποιώντας κινήσεις πυγμαχίας.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στο Χέρνε της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, όταν το ζευγάρι διαμαρτυρήθηκε στον διανομέα για το παράνομα σταθμευμένο όχημά του.

Η ένταση ξεκίνησε με λεκτικές προσβολές, με τον οδηγό να φωνάζει: «Δουλεύω εδώ κι εσύ με λες “μαϊμού”; Αν είσαι άνδρας, βάλε τα γάντια του μποξ».

«Δουλεύω, δεν μπορείς να το χτυπάς έτσι», πρόσθεσε, μετά τον ισχυρισμό ότι ο 54χρονος άνδρας χτύπησε το βαν του.

Η αντιπαράθεση όμως γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο, καθώς ο οδηγός γρονθοκόπησε πρώτη τη γυναίκα, ηλικίας 42 ετών.


«Βγάλε τα χέρια σου από πάνω μου. Μπες μέσα, μην με πλησιάζεις», φώναξε εκείνη, με τον σύζυγό της να παρεμβαίνει: «Βγάλε το χέρι σου από το πρόσωπο της γυναίκας μου, φίλε, γρήγορα».

«Θέλεις να με χτυπήσεις;» είπε ο οδηγός της DHL, με τη γυναίκα να απαντά: «Νομίζεις ότι έχω πρόβλημα μ’ αυτό; Δεν πρέπει να το δοκιμάσεις, δεν θα επιβιώσεις, μπες στο αμάξι σου».

Ο ίδιος επέμεινε: «Είμαι μποξέρ, αλλά έκανα εγχείρηση στη μύτη, δεν μπορώ να χτυπήσω τον εαυτό μου».

Η γυναίκα του απάντησε ειρωνικά: «Τότε βάλε τα γάντια του μποξ, καθίκι. Δεν θα επιβιώσεις αν μπεις στο ρινγκ μαζί μου».

Τη στιγμή εκείνη ο διανομέας ξέσπασε και την χτύπησε στο πρόσωπο πολλαπλές φορές.

Σε βίντεο που κατέγραψε περαστικός, η γυναίκα φαίνεται να παραπατά προς τα πίσω προσπαθώντας να κρατηθεί από το αυτοκίνητο, ενώ ο οδηγός συνεχίζει να της επιτίθεται με μανία.

Στη συνέχεια, ο οδηγός στράφηκε και κατά του συζύγου της, τον οποίο χτύπησε τόσο δυνατά που έπεσε μέσα σε έναν φράχτη, ενώ απείλησε και κάτοικο της περιοχής που τραβούσε το βίντεο.


Το περιστατικό συνέβη στις 6 Αυγούστου το απόγευμα, στο Χέρνε.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε πως «Η γυναίκα υπέστη ελαφρά τραύματα και χρειάστηκε να λάβει ιατρική φροντίδα στο νοσοκομείο».

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το υλικό και διερευνούν την υπόθεση, ενώ ο δράστης είναι ήδη γνωστός στις αρχές για επιθέσεις, κλοπές και φθορές ξένης περιουσίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει ήδη απολυθεί από τη δουλειά του.

Εκπρόσωπος της DHL δήλωσε σχετικά με το βίντεο στη γερμανική εφημερίδα Bild: «Είμαστε συγκλονισμένοι από αυτά που φαίνονται σε αυτό το βίντεο. Ως εταιρεία, απορρίπτουμε κατηγορηματικά κάθε μορφή βίας και επιθετικής συμπεριφοράς. Ούτε κατά την πρόσληψη ούτε σε μεταγενέστερο χρόνο είχαμε καμία ένδειξη ότι ο πρώην εργαζόμενος ήταν γνωστός στην αστυνομία ή είχε διαπράξει έγκλημα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Eurostat : Θλιβερή πρωτιά της Ελλάδας και στις ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες

Κέντρο Υγείας Αίγινας: Η κυβέρνηση ψάχνει ενόχους αντί για λύσεις αναφέρει η ΕΙΝΑΠ

Μαρινάκης: Στη ΔΕΘ θα ανακοινωθούν φοροελαφρύνσεις – Τα χρήματα που θα δώσουμε σε παροχές προέρχονται από την ανάπτυξη και ...

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Αττικής με τον Πρόεδρο του ΕΒΕΑ και τον Πρόεδρο του ΕΒΕΠ

Επιστήμονες προειδοποιεί για μία νέα συνθετική μορφή ζωής μπορεί να «καταστρέψει» την ανθρωπότητα – Τι είναι το «mirror lif...

AnyTrans: Η εφαρμογή που σας επιτρέπει να ελέγχετε κάθε αρχείο, εφαρμογή και μήνυμα σε όλες τις συσκευές iOS
περισσότερα
16:47 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Ζαχάροβα: Οι προτάσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας αυξάνουν τον κίνδυνο σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυτικές προτάσεις για εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα...
15:41 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Τζέι Ντι Βανς: «Έτοιμος να αναλάβω την προεδρία αν, ο Θεός φυλάξοι, συμβεί κάποια τραγωδία στον Τραμπ»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι είναι απολύτως έτοιμος να αναλάβει τα προεδρ...
14:22 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Τουρκία: Εν ψυχρώ δολοφονία πρώην προέδρου ποδοσφαιρικής ομάδας – Συνελήφθησαν ο δράστης και άλλα 6 άτομα

Σοκ έχει προκαλέσει στην Τουρκία η εν ψυχρώ δολοφονία του πρώην προέδρου της ποδοσφαιρικής ομά...
14:04 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Ισραήλ: Χαρακτήρισε «επικίνδυνη ζώνη μαχών» την πόλη της Γάζας – Καταργούνται οι τακτικές παύσεις για την διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας 

Από τις 10:00 το πρωί σήμερα οι τακτικές παύσεις της στρατιωτικής δραστηριότητας για τη διανομ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix