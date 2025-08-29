Χανιά: Λουόμενη «συνελήφθη» να κάνει ηλιοθεραπεία μέσα σε προστατευμένο χώρο για χελώνες – ΦΩΤΟ

Εκνευρισμό και αγανάκτηση στους αυτόπτες μάρτυρες προκάλεσε το θέαμα μίας γυναίκας να κάνει ηλιοθεραπεία μέσα στον περιφραγμένο χώρο, που προορίζεται για την ωοτοκία των θαλάσσιων χελωνών, στην παραλία των Ραπανιανών λίγα χιλιόμετρα πριν το Κολυμπάρι, στα Χανιά.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που δημοσιεύει η ιστοσελίδα Flashnews.gr, η λουόμενη φαινόταν να απολαμβάνει τον ήλιο ατάραχη, χωρίς να δείχνει να αντιλαμβάνεται τη σημασία της περιοχής, όπου είχε επιλέξει να ξαπλώσει.

Οι παρευρισκόμενοι ανησύχησαν για την πιθανή βλάβη στις φωλιές και τη γενικότερη αδιαφορία που επιδεικνύεται απέναντι στο περιβάλλον. Ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρο εάν η γυναίκα αγνόησε σκόπιμα τις σημάνσεις ή αν επρόκειτο για απλή άγνοια.

Σε κάθε περίπτωση, το περιστατικό υπενθυμίζει την ανάγκη για περισσότερη ενημέρωση των επισκεπτών σχετικά με την περιβαλλοντική σημασία αυτών των περιοχών και τον σεβασμό που οφείλουμε στην άγρια ζωή που φιλοξενούν.

