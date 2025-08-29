Χανιά: Βίντεο από νέα κλοπή σε κατάστημα της πόλης – Η στιγμή που γυναίκα αρπάζει φόρεμα

Καρέ καρέ καταγράφεται άλλο ένα περιστατικό κλοπής σε κατάστημα στα Χανιά.

Ήταν λίγο μετά τις 22:30 το βράδυ της Πέμπτης, όταν μία μητέρα μπήκε μαζί με την οικογένειά της σε ένα κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Κονδυλάκη. Όπως καταγράφεται σε υλικό από κάμερα ασφαλείας του καταστήματος, που δημοσιεύει η ιστοσελίδα flashnews.gr, η μητέρα κινείται εντός του μαγαζιού, προσποιούμενη την απλή πελάτισσα. Μέχρι την στιγμή που εντοπίζει ένα φόρεμα που της τραβάει την προσοχή.

Στο βίντεο καταγράφεται η γυναίκα να ξεκρεμά το φόρεμα από την κρεμάστρα, να το διπλώνει και να το κρατά στα χέρια της. Στη συνέχεια, μετακινείται σε ένα σημείο του καταστήματος με περιορισμένη ορατότητα από το προσωπικό. Εκεί, όπως φαίνεται, με μεθοδικές κινήσεις, βάζει το φόρεμα στην τσάντα της, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα.

Λίγο αργότερα, η γυναίκα αποχώρησε από το κατάστημα μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, σαν να μην συνέβη τίποτα. Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης αντιλήφθηκαν λίγο αργότερα τι ακριβώς συνέβη.

Δείτε το βίντεο: