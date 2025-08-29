Conference League: Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στην League Phase

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η κλήρωση στο Μονακό για το Conference League, με την ΑΕΚ να μαθαίνει τους αντιπάλους της στην League Phase.
Οι «κιτρινόμαυροι» πήραν το εισιτήριο για το Conference League, αφού επικράτησαν με 2-0 της Άντερλεχτ και αυτή είναι η πρώτη φορά που θα αγωνιστούν στην συγκεκριμένη διοργάνωση.
Η ΑΕΚ έμαθε τις ομάδες με τις οποίες θα βρεθεί αντιμέτωπη στην League Phase.
Αναλυτικά οι αντίπαλοι της ΑΕΚ:
Φιορεντίνα (Εκτός)
Σάμροκ Ρόβερς (Εντός)
Τσέλιε (Εκτός)
Αμπερντίν (Εντός)
Σαμσουνσπόρ (Εκτός)
Ουνιβερσιτέα Κραϊόβα (Εντός)