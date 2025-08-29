Κακλαμάνης: Παρέλαβε την ετήσια έκθεση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Enikos Newsroom

πολιτική

Κακλαμάνης: Παρέλαβε την ετήσια έκθεση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Την ετήσια έκθεση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για το έτος 2024, παρέλαβε σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Η πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Νίκη Μαριόλη ανέφερε ότι στόχος είναι «το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους να λειτουργεί απλούστερα, ταχύτερα, ποιοτικότερα και πιο αποτελεσματικά, παρέχοντας βέλτιστες δημόσιες υπηρεσίες τόσο στη διοίκηση όσο και στους πολίτες».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Βουλής, αναφέρθηκε στη σημασία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ως έναν από τους σταθερούς θεσμικούς πυλώνες της Δημόσιας Διοίκησης που συμβάλλει με το έργο του στη διασφάλιση της νομιμότητας και της αποτελεσματικότητας στη λειτουργία του κράτους.

Παρούσες στην παράδοση της έκθεσης ήταν η νομική σύμβουλος του Κράτους, κ. Αλεξάνδρα Δημητρακοπούλου και η πάρεδρος του ΝΣΚ κ. Θεοδώρα Καραχάλιου.

Ο πρόεδρος της Βουλής θα διαβιβάσει την Ετήσια Έκθεση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για το 2024 στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, προκειμένου οι βουλευτές να ενημερωθούν και να συζητήσουν επί του περιεχομένου της.

