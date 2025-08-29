Δύο νεκροί έπειτα από μόλυνση από βακτήρια που τρώνε σάρκα – Είχαν φάει στρείδια

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι μολύνθηκαν, αφού έφαγαν ωμά στρείδια από τη Λουιζιάνα, τα οποία ήταν μολυσμένα με βακτήρια που τρώνε σάρκα.

Ένας κάτοικος της Λουιζιάνα και ένας κάτοικος της Φλόριντα, πέθαναν αφού έφαγαν ωμά στρείδια και προσβλήθηκαν από Vibrio vulnificus, αποκάλυψαν αξιωματούχοι αυτή την εβδομάδα.

Τα στρείδια που είχαν προσβληθεί από τον ιό συλλέχθηκαν στη Λουιζιάνα.

Αξιωματούχοι υγείας δήλωσαν στο WBRZ ότι ο συνολικός αριθμός θανάτων που σχετίζονται με τα βακτήρια μόνο το 2025 έχει πλέον αυξηθεί σε έξι.

Η Jennifer Armentor, υπεύθυνη του προγράμματος για τα μαλάκια και τα οστρακοειδή του Υπουργείου Υγείας της Λουιζιάνα, δήλωσε στο πρακτορείο ότι έχουν επίσης εντοπίσει 14 νέες μολύνσεις.

Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που έχουν μολυνθεί φέτος έχει φτάσει τους 34.

Το Υπουργείο Υγείας της Λουιζιάνα εξέδωσε δήλωση στις 31 Ιουλίου προτρέποντας τους κατοίκους να «λάβουν προφυλάξεις για την πρόληψη της μόλυνσης από Vibrio vulnificus».