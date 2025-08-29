Βελόπουλος: Το μόνο που έχει να παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ είναι το πώς θα εξυπηρετήσει τους ολιγάρχες πλουτοκράτες και τα καρτέλ

«Το 2024, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε “πρόγραμμα”, η εφαρμογή του οποίου το 2025, οδήγησε τους Έλληνες στη φτώχεια, την εξαθλίωση και την υπερφορολόγηση», ισχυρίζεται ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε σημερινή δήλωσή του, και προσθέτει:

«Τώρα ο Κ. Μητσοτάκης προαναγγέλλει πως θα παρουσιάσει το “πρόγραμμα” για το 2026. Η αλήθεια είναι ότι το μόνο που έχει να παρουσιάσει ο Κ. Μητσοτάκης είναι το πώς θα εξυπηρετήσει τους ολιγάρχες πλουτοκράτες και τα καρτέλ, για να συνεχίσει να εξαθλιώνει τους Έλληνες. Μπορείς να ξεγελάσεις τους Έλληνες μία ή δύο φορές με τα συνεχή σου ψέματα και την φτωχοποίηση της χώρας, αλλά όχι για πάντα, κύριε Μητσοτάκη».