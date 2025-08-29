Βελόπουλος: Το μόνο που έχει να παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ είναι το πώς θα εξυπηρετήσει τους ολιγάρχες πλουτοκράτες και τα καρτέλ

Enikos Newsroom

πολιτική

Βελόπουλος

«Το 2024, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε “πρόγραμμα”, η εφαρμογή του οποίου το 2025, οδήγησε τους Έλληνες στη φτώχεια, την εξαθλίωση και την υπερφορολόγηση», ισχυρίζεται ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε σημερινή δήλωσή του, και προσθέτει:

«Τώρα ο Κ. Μητσοτάκης προαναγγέλλει πως θα παρουσιάσει το “πρόγραμμα” για το 2026. Η αλήθεια είναι ότι το μόνο που έχει να παρουσιάσει ο Κ. Μητσοτάκης είναι το πώς θα εξυπηρετήσει τους ολιγάρχες πλουτοκράτες και τα καρτέλ, για να συνεχίσει να εξαθλιώνει τους Έλληνες. Μπορείς να ξεγελάσεις τους Έλληνες μία ή δύο φορές με τα συνεχή σου ψέματα και την φτωχοποίηση της χώρας, αλλά όχι για πάντα, κύριε Μητσοτάκη».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Eurostat : Θλιβερή πρωτιά της Ελλάδας και στις ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες

Κέντρο Υγείας Αίγινας: Η κυβέρνηση ψάχνει ενόχους αντί για λύσεις αναφέρει η ΕΙΝΑΠ

Μαρινάκης: Στη ΔΕΘ θα ανακοινωθούν φοροελαφρύνσεις – Τα χρήματα που θα δώσουμε σε παροχές προέρχονται από την ανάπτυξη και ...

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Αττικής με τον Πρόεδρο του ΕΒΕΑ και τον Πρόεδρο του ΕΒΕΠ

Επιστήμονες προειδοποιεί για μία νέα συνθετική μορφή ζωής μπορεί να «καταστρέψει» την ανθρωπότητα – Τι είναι το «mirror lif...

AnyTrans: Η εφαρμογή που σας επιτρέπει να ελέγχετε κάθε αρχείο, εφαρμογή και μήνυμα σε όλες τις συσκευές iOS
περισσότερα
16:53 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Κυβερνητικές πηγές για ΠΑΣΟΚ: «Έπεσαν στην παγίδα των ακραίων κομμάτων γύρω από τη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών»

«Το μόνο που θα περιμέναμε σήμερα από το ΠΑΣΟΚ ήταν να εκδώσει μία ανακοίνωση με την οποία θα ...
16:26 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Βουλή: Με την ακρόαση φορέων συνεχίζεται η επεξεργασία του νομοσχεδίου για τις επιστροφές πολιτών τρίτων χωρών

Με την ακρόαση φορέων συνεχίζεται η επεξεργασία του νομοσχεδίου του υπουργείου Μετανάστευσης κ...
15:52 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Οικογένεια Αντώνη Σαμαρά: «Είμαστε ευγνώμονες για την συμπαράστασή σας στο βαρύτατο πένθος μας»

Η οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά θέλησε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της για την στήριξη και την ...
15:45 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

ΠΑΣΟΚ: «Ο κ. Μαρινάκης έχει βάλει σκοπό να φτάσει τους μεγάλους προπαγανδιστές»

«Ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι έχει βάλει σκοπό να φτάσει τους μεγάλους προπαγανδιστές», αναφ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix