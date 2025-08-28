Σαμσουνσπόρ – Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η ενδεκάδα του «τριφυλλιού» – Βασικός ο Ιωαννίδης

Σαμσουνσπόρ – Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η ενδεκάδα του «τριφυλλιού» – Βασικός ο Ιωαννίδης

Ο Παναθηναϊκός δίνει απόψε (28/8, 20:00) στη μεγάλη μάχη με τη Σαμσουνσπόρ στην Τουρκία, έχοντας ως στόχο να υπερασπιστεί το προβάδισμα που πήρε από τον πρώτο αγώνα στο ΟΑΚΑ, όπου νίκησε με 2-1. Το αποτέλεσμα αυτό δίνει στους «πράσινους» ένα μικρό αλλά σημαντικό πλεονέκτημα, το οποίο θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν για να προκριθούν στη League Phase του Europa League.

Στην πρώτη αναμέτρηση, ο Παναθηναϊκός απέδειξε ότι είναι ανώτερος από την αντίπαλό του. Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, βρήκε την ψυχραιμία και τις λύσεις για να φτάσει στην ανατροπή, δείχνοντας την ποιότητά του. Αυτό το στοιχείο είναι και το «όπλο» του απόψε, καθώς οι «πράσινοι» έχουν το πάνω χέρι στην υπόθεση-πρόκριση.

Σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός δεν τα καταφέρει, θα συνεχίσει τη φετινή του ευρωπαϊκή πορεία στη League Phase του Conference League.

Η ενδεκάδα που ξεκινά απέναντι στη Σαμσουνσπόρ είναι: Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Ιωαννίδης, Τζούριτσιτς και Τετέ.

