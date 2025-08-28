Ζαχαράκη από Θεσσαλονίκη: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει με πολύ περισσότερο μόνιμο προσωπικό

Enikos Newsroom

πολιτική

Ζαχαράκη

«Οι μόνιμοι διορισμοί είναι στην προμετωπίδα της μεγάλης μας προσπάθειας», τόνισε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην εκδήλωση με θέμα «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή Ανάπτυξη- Έργα Θεσσαλονίκης», στο Μέγαρο Μουσικής, με κεντρικό ομιλητή τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ζαχαράκη: Ποσό 4 εκ. ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών

«Ξεκινάμε (σ.σ. τη νέα σχολική χρονιά) με πολύ περισσότερο προσωπικό, μόνιμο προσωπικό, καθώς 10.000 διορισμοί έγιναν μέσα στο καλοκαίρι και αυτό οφείλεται στην προσπάθεια που είχε γίνει από πάρα πολλά στελέχη της εκπαίδευσης, ξεκίνησε από τον Κυριάκο Πιερρακάκη και πιο πριν με τη Νίκη Κεραμέως κι έχουμε φτάσει πλέον άνω των 48.000 διορισμών, με τους 10.000 που προσθέσαμε φέτος το καλοκαίρι», ανέφερε η υπουργός, διευκρινίζοντας ότι «δώσαμε έμφαση κυρίως στην πρωτοβάθμια, στην ειδική αγωγή, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς», καθώς «δεν είναι μόνο ο εκπαιδευτικός που βρίσκεται μέσα στην τάξη, είναι και άλλες ειδικότητες, οι οποίες συνδράμουν και βοηθούν έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να ενδυναμωθούν όχι μόνο στο κομμάτι το θεματικό, στο τι μαθαίνουν, το πώς το μαθαίνουν, αλλά και το πώς θα μπορέσουμε να τα υπερασπιστούμε σε πιο δύσκολες στιγμές».

Ειδικότερα για τη στελέχωση των σχολικών μονάδων στη Θεσσαλονίκη η κ. Ζαχαράκη διευκρίνισε ότι «φέτος έχουμε 238 νέους μόνιμους εκπαιδευτικούς- 75 στην πρωτοβάθμια, 163 στη δευτεροβάθμια». «Έχουμε από το 2019 πολλούς διορισμούς και στη Δυτική και στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, 29 στην πρωτοβάθμια και 123 στη δευτεροβάθμια της Ανατολικής, 236 διορισμούς στην πρωτοβάθμια της Δυτικής, 490 στη δευτεροβάθμια της Δυτικής. Έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση σε ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και έγινε και μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να ενισχυθούν τα σχολεία και στο κομμάτι της ψηφιακής μάθησης. Χιλιάδες διαδραστικοί πίνακες αλλά και σετ ρομποτικής, τα οποία από φέτος μπορούν να αξιοποιηθούν μέσα στην τάξη, στο δημόσιο σχολείο, χωρίς όμως να αφήνουμε και την επιμόρφωση, καθώς θα φτάσουμε φέτος σε όλη την Ελλάδα σε μια επιμόρφωση περίπου 150.000 εκπαιδευτικών, για να μάθουν πώς να χρησιμοποιήσουν όλο αυτό το υλικό», ανέφερε η υπουργός.

Σε ό,τι αφορά την κάλυψη των κενών που προκύπτουν στην αρχή του σχολικού έτους η κ. Ζαχαράκη σημείωσε ότι «πάντα στρεφόμαστε και στους αναπληρωτές, έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη στην παράλληλη στήριξη και εκεί δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση, όπως και στα τμήματα ένταξης, που φέτος έγινε μια κοσμογονία στην ίδρυση με πολύ μεγάλο αριθμό που δόθηκε στη Θεσσαλονίκη, το κομμάτι της ψηφιακής μάθησης με τους διαδραστικούς αλλά και τις νέες δεξιότητες που θα μάθουν τα παιδιά με τη ρομποτική και το μάθημα της οικονομίας, που ούτως ή άλλως θα εισαχθεί και στην τρίτη γυμνασίου».

Σε ό,τι αφορά τις υποδομές των σχολικών κτιρίων η κ. Ζαχαράκη παρατήρησε ότι «πολλά μας κτίρια είναι και παλιά και ταλαιπωρημένα, χρειάζονται σίγουρα ανακαίνιση και δομικές αλλαγές, πολλά θέλουν ενεργειακή αναβάθμιση, άλλα θέλουν πιο λειτουργικές αλλαγές», σημειώνοντας ότι μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, ανακαινίζονται 78 σχολεία, 49 εκ των οποίων βρίσκονται στο κέντρο της πόλης.

«Το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου θα συνεχίσει και μέσα στα χρόνια θα προστίθενται ποσά έτσι ώστε να μπορούμε κάθε χρονιά να νιώθουμε τη χαρά που νιώθουμε φέτος το καλοκαίρι, που ενώ οι άλλοι μπορεί να βρίσκονται σε διακοπές, άνθρωποι και μάλιστα ντόπιοι κατασκευαστές ανακατασκευάσουν τα σχολεία μας, άρα θα υποδεχτούν τα παιδιά σε ένα πιο φωτεινό περιβάλλον με χώρους άθλησης, οι οποίοι έχουν ανακαινιστεί με τις τουαλέτες που έχουν ανακαινιστεί και έχουν γίνει προσβάσιμες», είπε η υπουργός κλείνοντας με την αναφορά σε «ένα βασικό σύνθημα που ο Πρόεδρός μας έχει δώσει, κανένας να μη νιώθει ότι αφήνεται πίσω, είτε είναι εκπαιδευτικός, είτε παιδί, οπουδήποτε και αν έχει γεννηθεί, οπουδήποτε και αν χρειάζεται να πάει σχολείο, είναι κάτι το οποίο καθοδηγεί κάθε μας κίνηση».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αλλάζει ο χάρτης της Υγείας στη Θεσσαλονίκη-Σε εξέλιξη η κατασκευή τριών μεγάλων έργων

Ο ΙΣΑ χαιρετίζει την τοποθέτηση απινιδωτών σε μετρό και ταξί

Κοζάνη: Σήμερα η θανάτωση 200 προβάτων κτηνοτροφικής μονάδας λόγω ευλογιάς

Μαρινάκης: Αύριο συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο – Νέα νομοσχέδια σε διαβούλευση

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό που λείπει σε 23 δευτερόλεπτα;

Windows – Mac: Πώς να ανάψετε το φωτισμό του πληκτρολογίου σας
περισσότερα
18:43 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Κυρανάκης: Τέλος του 2025 θα λειτουργεί προαστιακό δρομολόγιο μεταξύ Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης και Σίνδου

Τη λειτουργία της προαστιακής γραμμής Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης και Σίνδου, στο τέλο...
17:38 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

ΠΑΣΟΚ σε κυβερνητικές πηγές: «Καθημερινό φαινόμενο οι ανακολουθίες, τα ψεύδη προς χάριν της παραπληροφόρησης και η τοξικότητα»

«Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είναι προφανές ότι έχει μπερδευτεί και ο ίδιος με τα διαφορετικά νο...
17:17 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Χρυσοχοΐδης από Θεσσαλονίκη: «Μηδέν επεισόδια αθλητικής βίας, μηδέν καταλήψεις στα πανεπιστήμια»

Στο σχεδιασμό αντιμετώπισης παραβατικότητας και εγκληματικότητας στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε ο ...
16:59 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Κεραμέως: Από την ανεργία στην ευκαιρία – Ο μετασχηματισμός της αγοράς εργασίας

«Τα τελευταία έξι χρόνια έχει συντελεστεί ένας μεγάλος μετασχηματισμός στην αγορά εργασίας», τ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix