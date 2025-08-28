ΠΑΣΟΚ: «Οι πολίτες δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από μια κυβέρνηση που απέτυχε»

Enikos Newsroom

πολιτική

Γραφεία του ΠΑΣΟΚ

«Άλλαξε στρατηγική ο κ. Μαρινάκης αντιλαμβανόμενος ότι η κυβερνητική προπαγάνδα ”ελαφρύναμε τα βάρη-πέρασαν τα δύσκολα της ακρίβειας” έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τη δυσβάστακτη καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών, που βλέπουν τον πληθωρισμό και την αισχροκέρδεια των καρτέλ να εξανεμίζει την αγοραστική τους δύναμη», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε σχόλιο του για τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Μαρινάκης: Όσοι θέλουν να δοθεί τώρα ο 13ος μισθός επί της ουσίας θέλουν να μη δοθεί τίποτα σε όλους τους άλλους – Τι είπε για τη Μονή Σινά

Ειδικότερα αναφέρει το ΠΑΣΟΚ ότι «σε αντίθεση και με τον υπουργό Οικονομικών που τόνιζε ότι ακόμη και να υπήρχαν τα λεφτά για τον 13ο και τον 14ο μισθό, δεν θα τα έδιναν, αλλά και με όσα ο ίδιος ανέφερε λίγες μέρες πριν όταν επίσης το απέρριπτε μετά βδελυγμίας, σήμερα ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν είναι αντίθετη επί της αρχής. Μάλιστα, διόρθωσε τον εαυτό του για το κόστος της επαναφοράς του 13ου μισθού στο Δημόσιο».

Το ΠΑΣΟΚ «επαναλαμβάνει» προς τον κ. Μαρινάκη ότι δεν νομιμοποιείται να του κάνει μαθήματα δημοσιονομικής σοβαρότητας, «γιατί οι πολίτες δεν έχουν μνήμη χρυσόψαρου». «Ας σταματήσει και την κοπτοραπτική και την προπαγάνδα, γιατί επίσης θα πέσουν στο κενό», προσθέτει.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι «η κυβέρνηση αγωνιά να σώσει επικοινωνιακά στη ΔΕΘ, ό,τι δεν σώζεται». «Οι πολίτες, όμως, δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από μια κυβέρνηση που απέτυχε και παραδίδει μια Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις στην αγοραστική δύναμη. Μια κυβέρνηση που χρησιμοποιεί τον πληθωρισμό ως εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής ‘φουσκώνοντας’ τα φορολογικά έσοδα», καταλήγει.

17:38 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

