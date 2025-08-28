Κοντογεώργης: Η Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία, η Θράκη αλλάζουν με εντατικοποίηση της δουλειάς, σε συνομιλία με την κοινωνία

«Η Θεσσαλονίκη αλλάζει, η Μακεδονία και η Θράκη αλλάζουν, αλλά αλλάζουν με λεπτομερή σχεδιασμό, με εντατικοποίηση της δουλειάς, με συνεργασία, με συνεννόηση, με συνομιλία με την κοινωνία», τόνισε ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης στην ομιλία του με θέμα «Εθνική Στρατηγική για Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη – Θεσσαλονίκη Πρόοδος των έργων», στην εκδήλωση για την παρουσίαση των έργων Θεσσαλονίκης, στο Μέγαρο Μουσικής της πόλης, με κεντρικό ομιλητή τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως υπογράμμισε, είναι εθνικός στόχος η μείωση της απόστασης μεταξύ κέντρου και περιφέρειας, με στόχο «να κατανείμουμε δικαιότερα και αναλογικά και ορθολογικά το μέρισμα ανάπτυξης που δημιουργείται στην ελληνική κοινωνία και οικονομία» καθώς είναι «πρωταρχική υποχρέωση να υπερασπίσουμε ένα θεμελιώδες δικαίωμα του κάθε συμπολίτη μας, εφόσον το επιθυμεί, στον τόπο στον οποίο γεννήθηκε και μεγάλωσε, να αναπτυχθεί, να δημιουργήσει και να αισθανθεί ότι τα κατάφερε».

Ο υφυπουργός παρουσίασε συνοπτικά τα περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης, η υλοποίηση των έργων που βρίσκεται σε εξέλιξη, επισημαίνοντας ότι με τα υφιστάμενα και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία «διαμορφώνεται μια εθνική πρόταση, με προτάσεις, με πολιτικές που έχουν έντονο τοπικό πρόσημο για την ορεινή ή νησιωτική Ελλάδα και την περιφέρεια, στο πλαίσιο και του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού», καθώς, όπως παρατήρησε, «η συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη δεν είναι ανεξάρτητη από το τι θα γίνει στον Έβρο, τι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, στην Πέλλα, στην Κοζάνη, στην Καστοριά».

Εξήγησε στη συνέχεια ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε μία συγκυρία αυξημένων αναγκών, μία εκ των πρωταρχικών είναι αυτή της συνοχής που «προϋποθέτει και απαιτεί μία ετοιμότητα για κάθε γωνιά της πατρίδας μας και γι’ αυτό απαιτεί έναν κοινό σχεδιασμό και ενιαίο προγραμματισμό σε πανευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου στοχευμένα να διεκδικήσουμε το καλύτερο που χρειάζεται για την ελληνική περιφέρεια και αυτή η στρατηγική βέβαια αφορά 50 τοπικά σχέδια ανάπτυξης και 10 οριζόντιες εθνικές πολιτικές».

«Τριακόσιες νέες δράσεις τοπικών σχεδίων ανάπτυξης ήδη υλοποιούνται σε συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση και τους φορείς και αυτή τη στιγμή περισσότεροι από 1.000 φορείς συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία της διαβούλευσης, προκειμένου να φτάσουμε στο τέλος του χρόνου να έχουμε έναν κορμό για κάθε περιοχή, για κάθε περιφερειακή ενότητα της πατρίδας μας», διευκρίνισε, ενώ επισήμανε την ανάγκη να δοθεί περιφερειακή οπτική σε εθνικές πολιτικές που θα επηρεάσουν καθοριστικά το μέλλον. «Στέκομαι κυρίως στο νερό και το δημογραφικό, εθνικά θέματα πλέον, για τα οποία συνεργαζόμαστε και απαιτούνται σε τοπικό και εθνικό επίπεδο συναινέσεις κοινωνικές και πολιτικές, γιατί αυτά θα καθορίσουν εν πολλοίς και το πώς θα ζούμε τα επόμενα χρόνια», υπογράμμισε.

Τα έργα στην Κεντρική Μακεδονία

Σχετικά με τα έργα στην Κεντρική Μακεδονία ο κ. Κοντογεώργης ανέφερε πως «σε αρκετές περιοχές έχει δοθεί προτεραιότητα» και έχουν προχωρήσει εμβληματικά έργα. Σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη ο υφυπουργός έκανε ξεχωριστή αναφορά σε επιμέρους έργα που βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης, έργα που όπως σημείωσε, διαμορφώνουν την ποιότητα ζωής, τις οικονομικές προοπτικές της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

«Για όσους επισκέπτονται συχνά την πόλη είναι ήδη ορατή η διαφορά στην πόλη», τόνισε, αναφέροντας -μεταξύ άλλων, ότι για τον προαστιακό της Δυτικής Θεσσαλονίκης υπάρχει ένας αναθεωρημένος σχεδιασμός, ο οποίος «θα αλλάξει το τοπίο», ότι στις αστικές συγκοινωνίες είναι «220 περισσότερα τα λεωφορεία που κινούνται στην πόλη», στο μετρό ορόσημο αποτελεί η προγραμματισμένη παράδοση της επέκτασης προς Καλαμαριά, το λιμάνι δημιουργεί πλέον νέες ευκαιρίες, τα δικαστικά μέγαρα προχωρούν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού. Αναφέρθηκε ακόμη στις νέες σχολικές μονάδες που δημιουργούνται και στον ειδικό σχεδιασμό για τα ειδικά σχολεία της Δυτικής Θεσσαλονίκης, στο έργο του ThessINTEC, το οποίο «απαιτούσε μια βαριά ωρίμανση» και θα είναι «ένας κόμβος καινοτομίας που πραγματικά θα είναι πολύ σημαντικός για την περιοχή», στο στρατόπεδο Γκόνου «το οποίο ωρίμασε».

Μίλησε ακόμη για «έργα τα οποία αφορούν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής», όπως αυτά στο περιαστικό δάσος Παύλου Μελά και στο περιαστικό δάσος Σέιχ Σου, το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά όπου «ολοκληρώνεται το Μητροπολιτικό Μουσείο στο τέλος του χρόνου, οι στρατώνες σταδιακά, θα παραδοθεί στους πολίτες, όπως βέβαια και το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού, το οποίο εντάχθηκε και θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα», ενώ για την αξιοποίηση του Κυβερνείου (Παλατάκι) σημείωσε πως προχωρεί πλέον η δημοπράτηση της μελέτης για την καλύτερη αξιοποίηση, ύστερα και από την υπογραφή του σχετικού μνημονίου. Περαιτέρω έκανε λόγο για σημαντικές παρεμβάσεις στην περιοχή στον τομέα των αθλητικών υποδομών, όπως οι εργασίες στο Καυταντζόγλειο, σε εθνικά αθλητικά κέντρα, στο Εθνικό κολυμβητήριο και το Αλεξάνδρειο Μέλαθρον. Στον τομέα της υγείας επισήμανε ότι «δύο κοσμήματα δημιουργούνται αυτή τη στιγμή για την πόλη, το παιδιατρικό νοσοκομείο αρχές του 27 με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και το Ογκολογικό που μπαίνει στη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως και σημαντικές παρεμβάσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, χρήματα που επιστρέφουν στους πολίτες».

Κλείνοντας με τα έργα στον τομέα του Πολιτισμού επισήμανε «είναι να γίνουν πάρα πολλά πράγματα που εξελίσσονται και με τα βυζαντινά μνημεία και με άλλες σημαντικές παρεμβάσεις».