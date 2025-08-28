Εύβοια: Φωτιά σε ξερά χόρτα και ελιές στα Κανατάδικα – Στο νοσοκομείο ένας πολίτης

Enikos Newsroom

κοινωνία

Εύβοια: Φωτιά σε ξερά χόρτα και ελιές στα Κανατάδικα – Στο νοσοκομείο ένας πολίτης

Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 28, Αυγούστου στην βόρεια Εύβοια.

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (28/08), στην βόρεια Εύβοια, όπου κατά την διάρκεια της κατάσβεσης τραυματίστηκε ένας πολίτης.

Η εικόνα της πυρκαγιάς, σύμφωνα με το evima.gr, παρουσιάζει καλύτερη εικόνα. Ο πολίτης που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας.

Η φωτιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα και ελιές στα Κανατάδικα του δήμου Ιστιαίας Αιδηψού και άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού κλιμακίου της Ιστιαίας.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν παρά τους δυνατούς ανέμους να οριοθετήσουν γρήγορα την πυρκαγιά πριν προλάβει να πάρει διαστάσεις.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 9 οχήματα.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αρτηριακή πίεση: Το συμπλήρωμα διατροφής που βοηθά να ρυθμιστεί καλύτερα

Σκληρή απάντηση Άδωνι Γεωργιάδη στον Γιώργο Κύρτσο για την υπόθεση Novartis

Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση των Νοσοκομείων Πειραιά «Μεταξά», Χανίων και Πέλλας, ύψους 15.350.380 ευρώ

ΑΑΔΕ: Αυτόματα από σήμερα η πλειονότητα των μεταβολών ΚΑΔ και καθεστώτος ΦΠΑ

Τεστ προσωπικότητας: Η κουκουβάγια που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν έχετε αυτοπεποίθηση

Τι σημαίνει η φράση «oυδείς εκών κακός» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:47 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Φωτιά σε δασική έκταση στην Πρέβεζα

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (28/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Αηδόνι, στην Πρέ...
14:27 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Φωτιά στο Διαβολογέφυρο Τροιζηνίας – Σηκώθηκαν 6 εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Διαβολογέφυρο Τροιζηνίας το μεσημέρι της Πέμπτη...
14:02 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Απεργία ΑΔΕΔΥ: Ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα πραγματοποίησαν σήμερα (Πέμπτη, 28/8) οι εργαζόμενοι στο...
13:50 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Ιωάννινα: Φωτιά στην περιοχή Λάιστα 

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Πέμπτης (28/08), λόγω φωτιάς που ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix