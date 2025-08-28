Εύβοια: Φωτιά σε ξερά χόρτα και ελιές στα Κανατάδικα – Στο νοσοκομείο ένας πολίτης

Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 28, Αυγούστου στην βόρεια Εύβοια.

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (28/08), στην βόρεια Εύβοια, όπου κατά την διάρκεια της κατάσβεσης τραυματίστηκε ένας πολίτης.

Η εικόνα της πυρκαγιάς, σύμφωνα με το evima.gr, παρουσιάζει καλύτερη εικόνα. Ο πολίτης που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας.

Η φωτιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα και ελιές στα Κανατάδικα του δήμου Ιστιαίας Αιδηψού και άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού κλιμακίου της Ιστιαίας.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν παρά τους δυνατούς ανέμους να οριοθετήσουν γρήγορα την πυρκαγιά πριν προλάβει να πάρει διαστάσεις.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 9 οχήματα.