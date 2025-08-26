Τροχαίο στην Εύβοια: Μία γυναίκα τραυματίστηκε έπειτα από ανατροπή αυτοκινήτου

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (25/8) στην Εύβοια.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evima.gr, το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν λίγο στην Ερέτρια, όταν αυτοκίνητο που κατευθυνόταν προς Χαλκίδα κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του λίγο πριν την στροφή στα Πλακάκια με αποτέλεσμα να ανατραπεί.

Στο όχημα επέβαιναν δύο επιβαίνοντες, ένας άνδρας και μια γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε ελαφρά.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε η τροχαία Ερέτριας, οι εθελοντές του fetesclub4x4 και του ΕΣΔΔΕ με δύο οχήματα και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με διασώστες που έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στη νεαρή κοπέλα και την μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Από την πρόκληση του τροχαίου σταμάτησε για λίγα λεπτά η κυκλοφορία των διερχόμενων οχημάτων.

Η τροχαία ερευνά τα αίτια που προκάλεσαν το τροχαίο ατύχημα.

ΤΡΟΧΑΙΟ ΕΥΒΟΙΑ

