Απεργία ΑΔΕΔΥ: Ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα πραγματοποίησαν σήμερα (Πέμπτη, 28/8) οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας της ΑΔΕΔΥ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το νομοσχέδιο που αφορά στο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων. Ανάλογες συγκεντρώσεις έγιναν και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Στην απεργιακή κινητοποίησαν συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, εκπαιδευτικοί και γιατροί των δημόσιων νοσοκομείων, ζητώντας την απόσυρση του εν λόγω νομοσχεδίου, που εισάγεται για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής. «Θέλουμε ζωή και όχι επιβίωση. Ούτε μία ώρα περισσότερη δουλειά», «Άμεση απόσυρση των πειθαρχικών διώξεων. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει», είναι μερικά από τα συνθήματα στα πανό που κρατούσαν οι απεργοί στην Αθήνα.

Σημειώνεται ότι κανονικά πραγματοποιούνται οι πτήσεις, καθώς κρίθηκε παράνομη και καταχρηστική η Στάση Εργασίας των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

Στην ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ αναφέρεται ότι «στεκόμαστε απέναντι στην επιχειρούμενη ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, στην εξομοίωσή τους με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, στην κατάργηση του Β΄ βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του δικαιώματος ένστασης, στην αλλαγή της σύνθεσης των Πειθαρχικών Συμβουλίων με την αποπομπή των εκπροσώπων των εργαζομένων και των δικαστών, τα εξαιρετικά μεγάλα πρόστιμα κ.α. Απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου».

Στην 24ωρη απεργία συμμετείχε η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), σημειώνοντας σε σχετική ανακοίνωση ότι «η κυβέρνηση σαν να μην άκουσε τη μαζική αντίδραση των εργαζομένων, αγνοώντας για άλλη μία φορά τις δεκάδες αποφάσεις των συλλογικών μας οργάνων φέρνει στη Βουλή αυτό το έκτρωμα. Δεν πρόκειται για μια απλή αυστηροποίηση των πειθαρχικών ποινών των δημοσίων υπαλλήλων αλλά για ένα απαράδεκτο, κυνικό και αντεργατικό σχέδιο, που στόχο έχει να ενισχύσει το κλίμα φόβου και τρομοκρατίας μέσα στους χώρους δουλειάς και να ποινικοποιήσει τη συνδικαλιστική και πολιτική δράση».

Ανάλογες ανακοινώσεις έχουν εκδώσει η ΕΙΝΑΠ, το Σωματείο Εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο, το Σωματείο Εργαζομένων στον Δήμο Ηλιούπολης, ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ, το Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης, το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Νίκαιας, το Σωματείο Καθαριστριών/ών δημοσίων σχολείων ΠΕ και ΔΕ Αθηνών, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αν. Αττικής «Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ».

Κάλεσμα για συμμετοχή στην κινητοποίηση πραγματοποίησε και η ΠΟΕ-ΟΤΑ, χαρακτηρίζοντας το επίμαχο νομοσχέδιο ως «αντεργατικό τερατούργημα» και «εργαλείο ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης».

Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας: Παράνομη η 4ωρη στάση εργασίας

Παράνομη κηρύχθηκε η 4ωρη στάση εργασίας που είχε εξαγγείλει η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ) για την Πέμπτη (28/08), έπειτα από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν θα επηρεαστούν οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για την Πέμπτη.

Υπενθυμίζεται πως η ΕΕΕΚΕ καλούσε τα μέλη της να συμμετάσχουν στην προκηρυχθείσα από την ΑΔΕΔΥ 24ωρη απεργία, με τετράωρη στάση εργασίας από τις 09:30 έως τις 13:30.

Σημειώνεται πως κανονικά θα λειτουργήσουν το Μετρό και τα λεωφορεία, ενώ στην απεργία δεν θα συμμετέχει ούτε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, επομένως τα δρομολόγια των πλοίων θα εκτελεστούν σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Δείτε εικόνες από την συγκέντρωση στο Σύνταγμα: