Βρετανία: Αποφυλακίστηκε με βραχιολάκι διευθυντής σχολείου που είχε χτυπήσει με «κάβουρα» συνάδελφό του από ερωτική αντιζηλία

Ένας διευθυντής σχολείου, στην Βρετανία, ο οποίος φυλακίστηκε επειδή επιτέθηκε σε συνάδελφό του με μεταλλικό κάβουρα, επειδή ανακάλυψε ότι είχε σχέση με την φίλη του αποφυλακίστηκε τέσσερις μήνες μετά την καταδίκη του, όπως επιβεβαίωσε η Υπηρεσία Φυλακών.

Ο Άντονι Φέλτον, 54 ετών, καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο ετών και τεσσάρων μηνών μετά την επίθεση στον αναπληρωτή του, Ρίτσαρντ Πάικ, στο St Joseph’s Roman Catholic Comprehensive School στο Aberavon. Ο Φέλτον είχε σχέση με μία δασκάλα στο ίδιο σχολείο και είχε μαζί της κι ένα παιδί. Όταν έμαθε ότι η δασκάλα έβγαινε και με τον Πάικ, ένιωσε φθόνο, όπως ομολόγησε, και αυτό τον έκανε να πάρει το μεταλλικό κλειδί και να τον χτυπήσει στο κεφάλι.

Ο Pyke, 51 ετών, νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο για ελαφρά τραύματα μετά την επίθεση του Φέλτον από πίσω, σε ένα περιστατικό που καταγράφηκε από την κάμερα ασφαλείας του σχολείου κι έκανε τον γύρο του κόσμου.



Ο Felton, από την Penyrheol Road, Gorseinon, Swansea, παραδέχτηκε την απόπειρα βαριάς σωματικής βλάβης με πρόθεση και φυλακίστηκε στο Swansea Crown Court τον Απρίλιο.

Το δικαστήριο άκουσε ότι ο Felton ήταν στεναχωρημένος όταν έμαθε ότι ήταν ο πατέρας του παιδιού μιας συναδέλφου καθηγήτριας και ότι πρόσφατα ανακάλυψε ότι ο κ. Pyke είχε σχέση με την ίδια καθηγήτρια.

Ο κ. Pyke είπε στο δικαστήριο ότι ο Felton, τον οποίο εμπιστευόταν απόλυτα, έφερε ένα μεταλλικό κλειδί στο γραφείο του και του κατάφερε “πολλά χτυπήματα”.



Ο Pyke έπεσε στο έδαφος και προσπάθησε να κλωτσήσει τον Felton, προτού τον βοηθήσουν οι συνάδελφοί του που άκουσαν τη φασαρία. Μετά την επίθεση ο Felton πέταξε τον κάβουρα και έφυγε πριν στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλο το προσωπικό ζητώντας συγγνώμη “για τα προβλήματα και την αγωνία που πιθανόν να προκαλούσαν οι πράξεις του”.



Η Υπηρεσία Φυλακών επιβεβαίωσε ότι αποφυλακίστηκε αυτόν τον μήνα, ο Φέλτον, στο πλαίσιο του προγράμματος απαγόρευσης κυκλοφορίας στο σπίτι. Αυτό σημαίνει ότι ο Φέλτον θα υπόκειται σε αυστηρούς όρους αδείας και σε απαγόρευση κυκλοφορίας που θα επιβάλλεται με ηλεκτρονική παρακολούθηση, με βραχιολάκι.



Η τελική απόφαση για την αποφυλάκισή του ελήφθη από τον διοικητή της φυλακής, αφού πιστοποιήθηκε ότι ο Φέλτον πάσχει από καρκίνο.

“Οι παραβάτες που αποφυλακίζονται με το καθεστώς Home Detention Curfew υπόκεινται σε αυστηρούς όρους και πρέπει να είναι μαρκαρισμένοι. Εάν παραβούν τους κανόνες, θα επιστρέψουν στη φυλακή”, δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας φυλακών.