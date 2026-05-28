Το σχέδιο Τραμπ για χαρτονόμισμα των 250 δολαρίων με το πρόσωπό του – Η αποκάλυψη της Washington Post και οι αντιθέσεις με την νομοθεσία

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, μεταξύ των οποίων ο Brandon Beach και ο σύμβουλός του, Mike Brown, φέρονται να άσκησαν πιέσεις στην Bureau of Engraving and Printing (Κυβερνητική υπηρεσία), για τον σχεδιασμό χαρτονομίσματος αξίας 250 δολαρίων με το πορτρέτο του Αμερικανού προέδρου, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Washington Post.

Αν το σχέδιο προχωρούσε, θα αποτελούσε ιστορική εξαίρεση, καθώς θα ήταν η πρώτη φορά από το 1866, που εν ζωή πρόσωπο θα απεικονιζόταν σε αμερικανικό χαρτονόμισμα. Η ισχύουσα ομοσπονδιακή νομοθεσία, επιτρέπει την απεικόνιση μόνο αποβιωσάντων προσωπικοτήτων σε νομίσματα και χαρτονομίσματα των ΗΠΑ. Ο καλλιτέχνης Ian Alexander αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε συζητήσει το ενδεχόμενο του σχεδίου με τον ίδιο τον Τραμπ.

Υπάλληλοι της υπηρεσίας, οι οποίοι μίλησαν ανώνυμα υπό τον φόβο αντιποίνων, εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις, επικαλούμενοι νομικά και διαδικαστικά εμπόδια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διευθύντρια της υπηρεσίας Patricia Solimene, που είχε επανειλημμένα επισημάνει τα προβλήματα του εγχειρήματος, απομακρύνθηκε αιφνιδιαστικά από τη θέση της.

Την ίδια στιγμή, η υπηρεσία είχε ήδη εγκρίνει την εκτύπωση χαρτονομισμάτων των 100 δολαρίων με την υπογραφή του Τραμπ — κάτι που δεν παραβιάζει τη νομοθεσία και συνιστά πρωτοφανές γεγονός για εν ενεργεία πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ειδικοί, καθώς και ο πρώην διευθυντής της υπηρεσίας Larry R. Felix, υπογραμμίζουν ότι η δημιουργία χαρτονομίσματος των 250 δολαρίων, θα απαιτούσε έγκριση από το Κογκρέσο και ψήφιση νέας νομοθεσίας. Παράλληλα, σημειώνουν ότι ο σχεδιασμός και η παραγωγή νέων χαρτονομισμάτων υψηλής αξίας είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία, που συνήθως διαρκεί από έξι έως οκτώ χρόνια λόγω των αυστηρών προδιαγραφών ασφαλείας.

Πηγή: Washington Post