Τέμπη: Στον εφέτη ανακριτή το πόρισμα της ΔΑΕΕ – «Δεν υπάρχουν ίχνη καύσης στη δεύτερη καμπίνα της εμπορικής αμαξοστοιχίας»

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Τέμπη

Στα χέρια του εφέτη ανακριτή βρίσκεται το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) για τη φωτιά που ακολούθησε της σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχιών στα Τέμπη το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, στο πολυσέλιδο πόρισμα αναφέρεται μεταξύ άλλων πως η δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής φέρει στρεβλώσεις συνέπεια της σύγκρουσης αλλά δεν φέρει ίχνη καύσης ή άλλες αλλοιώσεις από έκθεση σε φωτιά. Επίσης στο πόρισμα αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν ίχνη καύσης ούτε στο εσωτερικό της καμπίνας.

Υπενθυμίζεται ότι μετά το πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), τον Φεβρουάριο, άρχισε να κυκλοφορεί το σενάριο μεταφοράς εύφλεκτου φορτίου στη δεύτερη, άδεια, καμπίνα της εμπορικής.

Τον Μάρτιο κλιμάκιο της ΔΑΕΕ βρέθηκε στο Κουλούρι, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου φυλάσσονται τα συντρίμμια των αμαξοστοιχιών προκειμένου να διερευνήσει μεταξύ άλλων και το σενάριο μεταφοράς φορτίου στη δεύτερη καμπίνα στην εμπορικής αμαξοστοιχίας. Έξι μήνες μετά η ΔΑΕΕ αποφαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο καύσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως για τον ίδιο λόγο πραγματοποιήθηκε πραγματογνωμοσύνη από καθηγητή μεταλλειολόγο-μεταλλουργό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο οποίος επίσης βρέθηκε την ίδια περίοδο στο Κουλούρι και κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι αλλοιώσεις στην καμπίνα ήταν αποτέλεσμα σύγκρουσης και όχι έκρηξης.

Μετά την παράδοση του πορίσματος της ΔΑΕΕ, και με τα μέχρι τώρα δεδομένα, πλέον απομένει μόνο η παράδοση των τελευταίων αναλύσεων από το Γενικό Χημείο του Κράτους για να περατωθεί η ανάκριση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αλλάζει ο χάρτης της Υγείας στη Θεσσαλονίκη-Σε εξέλιξη η κατασκευή τριών μεγάλων έργων

Ο ΙΣΑ χαιρετίζει την τοποθέτηση απινιδωτών σε μετρό και ταξί

Καφούνης: «Χάθηκε και το στοίχημα των θερινών εκπτώσεων»

Πιερρακάκης: Αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας με πρωταγωνίστρια τη Θεσσαλονίκη

Windows – Mac: Πώς να ανάψετε το φωτισμό του πληκτρολογίου σας

James Webb: Παρατήρησε για πρώτη φορά τον διαστρικό κομήτη 3I/ATLAS με απρόσμενα αποτελέσματα
περισσότερα
17:28 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Ασπρόπυργος: 12 συλλήψεις σε μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε οικισμό – Δείτε ΒΙΝΤΕΟ

Ειδική αστυνομική επιχείρηση ευρείας κλίμακας, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (27/8), σ...
17:09 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Θωμαΐδης για χημικές ενώσεις στα αυγά: Στα πιστοποιημένα σημεία πώλησης τα προϊόντα είναι ελεγμένα – Κανένας λόγος ανησυχίας

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκος Θωμα...
16:13 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Σκύδρα: Προσωρινά κρατούμενος ο 76χρονος που σκότωσε τον συγχωριανό του – Ζήτησε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκε την Πέμπτη (28/08) ο 76χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε ...
15:50 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Θεσσαλονίκη: 85χρονος έπεσε στον Θερμαϊκό – Αστυνομικοί βούτηξαν και τον έσωσαν – ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (28/08) στις Αρχές για την πτώση ενός ηλικιωμένου στ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix