Τζιτζικώστας: «Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την Κ. Μακεδονία ως εθνική προτεραιότητα και το αποδεικνύει με έργα»

«Θέλω από το βήμα αυτό να πούμε ορισμένες αλήθειες. Ναι, ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αυτή, αντιμετωπίζει την Κεντρική Μακεδονία ως στρατηγικό χώρο. Ως εθνική δυνατότητα και προτεραιότητα και το αποδεικνύει με έργα. Έργα παντού. Έργα ώριμα και από καιρό αναγκαία. Έργα που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα των πολιτών αλλά ταυτόχρονα μεγιστοποιούν και τις δυνατότητες και την προοπτική του τόπου μας», υπογράμμισε ο επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, μιλώντας στην εκδήλωση με θέμα τα έργα της Θεσσαλονίκης που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής, με κεντρικό ομιλητή τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο κ.Τζιτζικώστας επισήμανε ότι και «για την Ευρώπη ο χώρος της Βόρειας Ελλάδας και ειδικότερα η Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη, αντιμετωπίζεται ως χώρος στρατηγικά κομβικός» και, όπως είπε, η περιοχή της Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης, χάρη στα έργα που γίνονται, είναι ρεαλιστικό και εφικτό να πρωταγωνιστήσει στο μέλλον σε όλη τη Ν.Α. Ευρώπη.

«Οι καιροί είναι δύσκολοι και απαιτητικοί, υπάρχουν ανακατατάξεις και μεγάλα ευρωπαϊκά και διεθνή διακυβεύματα, όμως, οι δύσκολοι καιροί δημιουργούν ευκαιρίες για εκείνον που έχει αντίληψη, που έχει εθνική στρατηγική, υψηλό αίσθημα ευθύνης και την αίσθηση του ιστορικού χρόνου. Οι δύσκολοι καιροί είναι καιροί δημιουργίας και μεγάλων αποφάσεων», σημείωσε ο Ευρωπαίος επίτροπος.

Στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάπλαση της ΔΕΘ λέγοντας πως «η Διεθνής Έκθεση αποτελεί ορόσημο και στρατηγικό εργαλείο οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα» και ότι «το Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης πρέπει να παραμείνει την καρδιά της πόλης και με την ανάπλασή του να θωρακιστεί, να εκσυγχρονιστεί, να αναβαθμιστεί και να ενισχυθεί σημαντικά για να αντιμετωπίσει τον ολοένα και μεγαλύτερο διεθνή εκθεσιακό ανταγωνισμό. Και ταυτόχρονα, έχοντας εξασφαλίσει περισσότερο χώρο στην περιοχή, θέλουμε και θα δώσουμε στην πόλη ένα μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο, που θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών».

«Η Ελλάδα του 2025 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019 και αυτό οφείλουν όλοι να το αναγνωρίσουν. Κι επειδή στην πολιτική, αλλά και στην πορεία κάθε κοινωνίας και κάθε χώρας, δεν υπάρχει αυτόματος πιλότος παρά μόνο επιλογές, δουλειά, σχέδιο και επιμονή, κανείς δεν μπορεί να απομειώσει ή να υποτιμήσει το έργο αυτής της κυβέρνησης», κατέληξε ο κ. Τζιτζικώστας.