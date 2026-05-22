Φωτογραφία δείχνει τη Λήμνο στο στόχαστρο της τουρκικής αποβατικής άσκησης «Efes 2026» – Η απάντηση του αρχηγού ΓΕΑ

Μία φωτογραφία που απεικονίζει τη Λήμνο να βρίσκεται στο στόχαστρο της τουρκικής αποβατικής άσκησης Efes, έφερε την αντίδαρση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

Την φωτογραφία δημοσίευσε το τουρκικό, κρατικό πρακτορείο ειδήσεων «Anadolu». Σύμφωνα με την περιγραφή του πρακτορείου, στην φωτογραφία απεικονίζονται πιλότοι της 161ης Μοίρας «Yarasa» (Νυχτερίδα) της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, στην Αεροπορική Βάση Μπαντίρμα, να μελετούν τους χάρτες της άσκησης, ενώ στην οθόνη που βρίσκεται πίσω τους απεικονίζεται ξεκάθαρα η Λήμνος.

Υπενθυμίζεται ότι ένα από τα βασικά σενάρια της διακλαδικής άσκησης Efes-26, είναι η απόβαση και κατάληψη νησιού.

Efes-2026 Tatbikatı’nda görev yapan misafir ülke 🇩🇪Almanya ve 🇮🇹İtalya askerleri, tatbikata ilişkin tecrübelerini anlatıyor.#MillîSavunmaBakanlığı#Efes2026 pic.twitter.com/xwPgEuYX7t — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 22, 2026

Ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης μίλησε στο Star Κεντρικής Ελλάδος, όπου και χαρακτήρισε τόσο απαράδεκτη τη στάση της Τουρκίας όσο και χαμηλού επιπέδου, ενώ δήλωσε ότι η Πολεμική Αεροπορία είναι πανέτοιμη να υπερασπιστεί την εθνική μας κυριαρχία.

«Δεν υποτιμώ κανέναν αντίπαλο, αλλά ο αντίπαλος πρέπει να σκεφτεί δύο φορές αν τολμήσει να κάνει κάτι. Η δύναμη πυρός που διαθέτει η Πολεμική Αεροπορία αυτή τη στιγμή είναι τέτοια, που μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας. Άρα αυτό που κοιτάμε είναι η ποιότητα. Είμαστε η δεύτερη Αεροπορία στην Ευρώπη. Αλλά έχουμε πάρα πολύ καλά συστήματα και πάρα πολύ καλό ανθρώπινο δυναμικό. Όχι μόνο στα αεροσκάφη αλλά και στους ανθρώπους που τα συντηρούν και στα αντιαεροπορικά, δηλαδή 3 στα 3. Με τρία βλήματα ρίξαμε τρεις στόχους. Εμείς θα συνεχίσουμε αυτό το κομμάτι, παρακολουθούμε και τις προμήθειες της γείτονος χώρας, ξέρουμε το αεροπλάνο το οποίο θα πάρουν, το Eurofighter, αλλά δεν πρέπει να τολμήσουν να κάνουν κάτι. Επ΄ουδενί», ανέφερε αρχικά.

Όσο για τη φωτογραφία, ανέφερε:

«Θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερη επικοινωνία με τους Τούρκους συναδέλφους. Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν το επιθυμούν. Είδα ένα δημοσίευμα με μια φωτογραφία των Τούρκων πιλότων με την Λήμνο στην οθόνη τους, κάτι που θεωρώ απαράδεκτο και φυσικά εγώ δεν θα βγάλω αντίστοιχη φωτογραφία να κάνω το ίδιο πράγμα. Είναι πολύ χαμηλού επιπέδου για μια σύμμαχη χώρα», ανέφερε ο κ. Γρηγοριάδης. Παράλληλα, υπογράμμισε την αποφασιστικότητα και τη στρατηγική των ελληνικών δυνάμεων. «Εμείς παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά», επανέλαβε με νόημα.

Για τους Patriot στην Κάρπαθο

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την αποχώρηση των συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο, ο πτέραρχος Γρηγοριάδης ξεκαθάρισε:

«Καμία τέτοια εντολή δεν έχει έρθει σε μένα ή εισήγηση. Αυτό που ήξερα ήταν ότι έπρεπε να πάρω τα Patriot από το Διδυμότειχο, κάτι που έγινε. Και τα Patriot είναι στην Κάρπαθο. Τα Mirage 2000 δεν γνωρίζω. Αν δοθεί τέτοια εντολή εγώ είμαι εκτελεστικό όργανο (…) Βλέπετε εσείς να έχουν πάει Mirage στην Κάρπαθο και να έχουν φύγει τα Patriot; Θα το βλέπαμε στα κανάλια».

Διευκρίνισε ότι τα συστήματα αυτά πήγαν για αντιμετώπιση του Ιράν, και κάποια στιγμή θα πρέπει να γυρίσουν στη θέση τους. Θα μας δώσει το ΓΕΕΘΑ την οδηγία, διευκρίνισε.