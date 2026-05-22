Φωτογραφία δείχνει τη Λήμνο στο στόχαστρο της τουρκικής αποβατικής άσκησης «Efes 2026» – Η απάντηση του αρχηγού ΓΕΑ

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Πολιτική

Τουρκία, Φωτογραφία, λήμνος, άσκηση
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Μία φωτογραφία που απεικονίζει τη Λήμνο να βρίσκεται στο στόχαστρο της τουρκικής αποβατικής άσκησης Efes, έφερε την αντίδαρση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

Την φωτογραφία δημοσίευσε το τουρκικό, κρατικό πρακτορείο ειδήσεων «Anadolu». Σύμφωνα με την περιγραφή του πρακτορείου, στην φωτογραφία απεικονίζονται πιλότοι της 161ης Μοίρας «Yarasa» (Νυχτερίδα) της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, στην Αεροπορική Βάση Μπαντίρμα, να μελετούν τους χάρτες της άσκησης, ενώ στην οθόνη που βρίσκεται πίσω τους απεικονίζεται ξεκάθαρα η Λήμνος.

Υπενθυμίζεται ότι ένα από τα βασικά σενάρια της διακλαδικής άσκησης Efes-26, είναι η απόβαση και κατάληψη νησιού.

Ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης μίλησε στο Star Κεντρικής Ελλάδος, όπου και χαρακτήρισε τόσο απαράδεκτη τη στάση της Τουρκίας όσο και χαμηλού επιπέδου, ενώ δήλωσε ότι η Πολεμική Αεροπορία είναι πανέτοιμη να υπερασπιστεί την εθνική μας κυριαρχία.

«Δεν υποτιμώ κανέναν αντίπαλο, αλλά ο αντίπαλος πρέπει να σκεφτεί δύο φορές αν τολμήσει να κάνει κάτι. Η δύναμη πυρός που διαθέτει η Πολεμική Αεροπορία αυτή τη στιγμή είναι τέτοια, που μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας. Άρα αυτό που κοιτάμε είναι η ποιότητα. Είμαστε η δεύτερη Αεροπορία στην Ευρώπη. Αλλά έχουμε πάρα πολύ καλά συστήματα και πάρα πολύ καλό ανθρώπινο δυναμικό. Όχι μόνο στα αεροσκάφη αλλά και στους ανθρώπους που τα συντηρούν και στα αντιαεροπορικά, δηλαδή 3 στα 3. Με τρία βλήματα ρίξαμε τρεις στόχους. Εμείς θα συνεχίσουμε αυτό το κομμάτι, παρακολουθούμε και τις προμήθειες της γείτονος χώρας, ξέρουμε το αεροπλάνο το οποίο θα πάρουν, το Eurofighter, αλλά δεν πρέπει να τολμήσουν να κάνουν κάτι. Επ΄ουδενί», ανέφερε αρχικά.

Όσο για τη φωτογραφία, ανέφερε:

«Θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερη επικοινωνία με τους Τούρκους συναδέλφους. Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν το επιθυμούν. Είδα ένα δημοσίευμα με μια φωτογραφία των Τούρκων πιλότων με την Λήμνο στην οθόνη τους, κάτι που θεωρώ απαράδεκτο και φυσικά εγώ δεν θα βγάλω αντίστοιχη φωτογραφία να κάνω το ίδιο πράγμα. Είναι πολύ χαμηλού επιπέδου για μια σύμμαχη χώρα», ανέφερε ο κ. Γρηγοριάδης. Παράλληλα, υπογράμμισε την αποφασιστικότητα και τη στρατηγική των ελληνικών δυνάμεων. «Εμείς παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά», επανέλαβε με νόημα.

Για τους Patriot στην Κάρπαθο

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την αποχώρηση των συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο, ο πτέραρχος Γρηγοριάδης ξεκαθάρισε:

«Καμία τέτοια εντολή δεν έχει έρθει σε μένα ή εισήγηση. Αυτό που ήξερα ήταν ότι έπρεπε να πάρω τα Patriot από το Διδυμότειχο, κάτι που έγινε. Και τα Patriot είναι στην Κάρπαθο. Τα Mirage 2000 δεν γνωρίζω. Αν δοθεί τέτοια εντολή εγώ είμαι εκτελεστικό όργανο (…) Βλέπετε εσείς να έχουν πάει Mirage στην Κάρπαθο και να έχουν φύγει τα Patriot; Θα το βλέπαμε στα κανάλια».

Διευκρίνισε ότι τα συστήματα αυτά πήγαν για αντιμετώπιση του Ιράν, και κάποια στιγμή θα πρέπει να γυρίσουν στη θέση τους. Θα μας δώσει το ΓΕΕΘΑ την οδηγία, διευκρίνισε.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα δύο λευκά αθώα ψέματα που κάνουν καλό στην ερωτική σχέση

Συναγερμός για τον Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό- Ο ΠΟΥ αναβαθμίζει τον επιδημιολογικό κίνδυνο

ΤτΕ: Διευρύνθηκε το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών το α’ τρίμηνο – Άνοδος στις τουριστικές εισπράξεις

Πώς θα κινηθούν τις επόμενες ημέρες οι τιμές των καυσίμων – Τι λέει ο Πρόεδρος Βενζινοπωλών

Στρατηγικές συνεργασίες της Humanoid με Bosch και Schaeffler για τη μαζική παραγωγή ανθρωποειδών ρομπότ

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
18:41 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Τσίπρας: Το νέο βίντεο για το όνομα του κόμματος – «Τι να κάνουμε, ας πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει»

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα ενόψει της εκδήλωσης που θα π...
18:35 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Μιχάλης Δημητρακόπουλου: Τι λέει ο δικηγόρος των Τσιάρα, Μηταράκη, Παπακώστα για την έκθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υπαρκτό, η διασπάθιση εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος των πραγματικώ...
17:55 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Δημήτρης Νατσιός στη Βουλή: «Κλεπτοκρατία, συγκάλυψη και θεσμική εκτροπή» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Νατσιός, εξαπέλυσε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής επίθεσ...
17:43 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Κόντρα κυβέρνησης-ΠΑΣΟΚ για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

Κόντρα ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ξέσπασε με αφορμή τις εαρινές οικονομικές προ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν