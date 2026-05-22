Μιχάλης Δημητρακόπουλου: Τι λέει ο δικηγόρος των Τσιάρα, Μηταράκη, Παπακώστα για την έκθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υπαρκτό, η διασπάθιση εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος των πραγματικών αγροτών κτηνοτρόφων είναι η τραγική αλήθεια. Υποτιμάται η κοινή λογική και χάνεται ο στόχος, εάν πιστέψουμε ότι ένας υπουργός παραβίασε το συνταγματικό του καθήκον για να ενισχυθεί παράνομα κάποιος αγρότης ή κτηνοτρόφος με 3.000 ή 7.000 ευρώ» αναφέρεται σε Δελτίο Τύπου του Μιχάλη Δημητρακόπουλου, πληρεξουσίου δικηγόρου των κ.κ Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη και Κατερίνας Παπακώστα.

Στη δήλωσή του ο κ. Δημητρακόπουλος αναφέρει τα εξής:

«Η Ευρωπαία Εντεταλμένη Εισαγγελέας κ. Πόπη Παπανδρέου – ορθώς – παρήγγειλε την σύνταξη εκθέσεως για να προσδιοριστεί το ύψος της φερόμενης βλάβης των ευρωπαϊκών πόρων από τις ενισχύσεις σε κτηνοτρόφους και γεωργούς. Η άνω έκθεση εκπονήθηκε από την κ Παρασκευή Τυχεροπούλου, την οποίαν θεωρώ ικανή και έντιμη επιστήμονα. Όσον αφορά τον κ. Κώστα Τσιάρα η άνω έκθεση περιορίζει την φερόμενη ζημιά από 22.944 ευρώ σε 3.145 ευρώ.

Η άνω έκθεση, παρά την θεαματική μείωση της φερόμενης βλάβης, εντούτοις έχει δομικά λάθη, για τα οποία δεν φταίει η κυρία Τυχεροπούλου, γιατί δεν ενημερώθηκε σωστά.

Συγκεκριμένα : Η αρόσιμη -καλλιεργήσιμη έκταση του Καρδιτσιώτη γεωργού ήταν 23,19 εκτάρια και όχι 26,4 εκτάρια, όπως εσφαλμένα υπολόγισε η κ. Τυχεροπούλου. Με βάση αυτό το ουσιώδες λάθος δεν εκτίμησε σωστά ότι η δήλωση 1,32 εκτάρια του αγρότη για ενίσχυση «πρασινίσματος» ( δενδροστοιχίες, χωμάτινα κανάλια , τάφροι κλπ) είχε πλεόνασμα 0,16 εκτάρια από το ελάχιστο κατά νόμο 1,16 εκταρίων(23,19 *5%=1,16). Οι επιχωματώσεις λόγω Ιανού δεν ξεπερνούσαν σε μήκος τα 5 μέτρα και αθροιζόμενες είχαν συνολική έκταση 0,011 εκτάρια , δηλαδή καλύπτονταν από το άνω πλεόνασμα 0,16 εκταρίων , άρα όλη η ενίσχυση ήταν νόμιμη. Δέον δε να επισημανθεί ότι η ενίσχυση -φερόμενη ζημιά αθροιζόμενη είναι 2971 ευρώ και όχι 3145 ευρώ, όπως εσφαλμένα αναγράφει η κ. Τυχεροπούλου.

Όσον αφορά τον κύριο Νότη Μηταράκη, η άνω έκθεση της κ. Παρασκευής Τυχεροπούλου αναφέρει ότι δεν υπήρξε ζημία στην ευρωπαϊκή περιουσία. Ως προς την κ. Κατερίνα Παπακώστα, για την οποία η φερόμενη ζημιά υπερέβαινε τις 120.000 ευρώ και θεωρείτο κακούργημα, η κ. Τυχεροπούλου εντοπίζει επισφάλεια μόνο στην χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης έτους 2021 ύψους 7000 ευρώ, περίπου .

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υπαρκτό, η διασπάθιση εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος των πραγματικών αγροτών κτηνοτρόφων είναι η τραγική αλήθεια. Πρέπει να αυξήσουμε τους Ευρωπαίους Εντεταλμένους Εισαγγελείς προκειμένου να εντοπίσουν τους εικονικούς γεωργούς και κτηνοτρόφους, που λεηλάτησαν τα ευρωπαϊκά και δημόσια ταμεία .

Υποτιμάται η κοινή λογική και χάνεται ο στόχος, εάν πιστέψουμε ότι ένας υπουργός παραβίασε το συνταγματικό του καθήκον για να ενισχυθεί παράνομα κάποιος αγρότης ή κτηνοτρόφος με 3.000 ή 7.000 ευρώ !!!Που στην συγκεκριμένη περίπτωση τα άνω ποσά δεν έχουν κριθεί παράνομα».