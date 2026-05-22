Euroleague – Final Four: Μία σύλληψη και 7 προσαγωγές έξω από το T-Center – 16.500 φίλαθλοι στις εξέδρες

Σήφης Γαρυφαλάκης

Αθλητισμός

Οπαδοί Ολυμπιακού στο T - Center
Πηγή: Intime
Σε μία σύλληψη για ναρκωτικά και σε επτά προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία γύρω από το γήπεδο του ΟΑΚΑ όπου διεξάγεται ο αγώνας μεταξύ Ολυμπιακού και Φενέρμπαχτσε, για το Final Four της Euroleague.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα με την αστυνομία να πραγματοποιεί εκτεταμένους προελέγχους.

Η προσέλευση στο γήπεδο έφτασε τους 16.500 φιλάθλους, με την πλειονότητα να αποτελείται από οπαδούς του Ολυμπιακού, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Συγκεκριμένα, στις εξέδρες βρίσκονται:

  • 13.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού,
  • 1.700 της Φενέρμπαχτσε,
  • 700 υποστηρικτές της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια αντίστοιχα.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με συνεχείς ελέγχους εντός και εκτός του σταδίου για την αποφυγή επεισοδίων.

19:50 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 79-61: «Ερυθρόλευκος» θρίαμβος στο «T-Center» – Προκρίθηκε στον τελικό του Final Four της Euroleague

Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στον τελικό του Final Four της Euroleague, καθώς νίκησε τη Φενέρμπαχτσ...
18:58 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Κατακόκκινο από τους φίλους των Πειραιωτών το «T-Center» – Δείτε φωτογραφίες

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague,...
16:21 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Euroleague – Final Four: Με τρεις σέντερ και χωρίς Νιλικίνα η 12άδα του Ολυμπιακού ενόψει Φενέρμπαχτσε

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατέληξε στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού για τον σημερινό μεγάλο ημιτελικό με...
15:57 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Euroleague: Live ο πρώτος ημιτελικός του Final Four – Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 79-61 (τελικό)

Το Final Four της Euroleague αρχίζει απόψε, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει στις 18:00 τη Φε...
