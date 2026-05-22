Euroleague – Final Four: Μία σύλληψη και 7 προσαγωγές έξω από το T-Center – 16.500 φίλαθλοι στις εξέδρες

Σε μία σύλληψη για ναρκωτικά και σε επτά προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία γύρω από το γήπεδο του ΟΑΚΑ όπου διεξάγεται ο αγώνας μεταξύ Ολυμπιακού και Φενέρμπαχτσε, για το Final Four της Euroleague.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα με την αστυνομία να πραγματοποιεί εκτεταμένους προελέγχους.

Η προσέλευση στο γήπεδο έφτασε τους 16.500 φιλάθλους, με την πλειονότητα να αποτελείται από οπαδούς του Ολυμπιακού, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Συγκεκριμένα, στις εξέδρες βρίσκονται:

13.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού,

1.700 της Φενέρμπαχτσε,

700 υποστηρικτές της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια αντίστοιχα.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με συνεχείς ελέγχους εντός και εκτός του σταδίου για την αποφυγή επεισοδίων.