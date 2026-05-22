Euroleague – Final Four: Μία σύλληψη και 7 προσαγωγές έξω από το T-Center – 16.500 φίλαθλοι στις εξέδρες

Σε μία σύλληψη για ναρκωτικά και σε επτά προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία γύρω από το γήπεδο του ΟΑΚΑ όπου διεξάγεται ο αγώνας μεταξύ Ολυμπιακού και Φενέρμπαχτσε, για το Final Four της Euroleague.
Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα με την αστυνομία να πραγματοποιεί εκτεταμένους προελέγχους.
Η προσέλευση στο γήπεδο έφτασε τους 16.500 φιλάθλους, με την πλειονότητα να αποτελείται από οπαδούς του Ολυμπιακού, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.
Συγκεκριμένα, στις εξέδρες βρίσκονται:
- 13.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού,
- 1.700 της Φενέρμπαχτσε,
- 700 υποστηρικτές της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια αντίστοιχα.
Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με συνεχείς ελέγχους εντός και εκτός του σταδίου για την αποφυγή επεισοδίων.