Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Κατακόκκινο από τους φίλους των Πειραιωτών το «T-Center» – Δείτε φωτογραφίες

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague, που διεξάγεται στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Telekom Center.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν κατακλύσει το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίπου 13.000 οπαδοί της ομάδας βρίσκονται στις εξέδρες για να στηρίξουν τους «ερυθρόλευκους».

Το Telekom Center έχει ήδη «κοκκινίσει», όπως είχε ζητήσει από χθες, Πέμπτη 21 Μαΐου, ο Κώστας Παπανικολάου στις δηλώσεις του ενόψει του μεγάλου ημιτελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε.

Στο γήπεδο βρίσκονται επίσης περίπου 3.000 με 4.000 φίλοι της τουρκικής ομάδας, οι οποίοι δίνουν το δικό τους χρώμα στην αναμέτρηση του Final Four.