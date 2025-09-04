Προειδοποιήσεις για σαρκοφάγο βακτήριο: 49χρονη παραλίγο να χάσει το πόδι της – Η βουτιά στη θάλασσα οδήγησε σε πολλαπλά χειρουργεία

Μια μητέρα στη Φλόριντα βρέθηκε αντιμέτωπη με τον θάνατο και τον ακρωτηριασμό, όταν μια βουτιά σε τοπική παραλία κατέληξε σε μόλυνση από σαρκοφάγο βακτήριο.

Η 49χρονη Genevieve Gallagher εξακολουθεί να νοσηλεύεται έπειτα από τη μόλυνση με το βακτήριο Vibrio vulnificus, το οποίο κόλλησε στα τέλη Ιουλίου, ενώ κολυμπούσε με την 7χρονη κόρη της Mila στο Santa Rosa Sound, κοντά στην παραλία Pensacola, όπως ανέφερε το Pensacola News Journal.

Τρεις ημέρες μετά το μπάνιο στη θάλασσα, ενώ βρισκόταν στη δουλειά της, η Gallagher παρουσίασε ανησυχητικά συμπτώματα: εφίδρωση, αίσθημα αδιαθεσίας, πρήξιμο στο πόδι και φουσκάλες γεμάτες υγρό.

Σάπιος ιστός

Το ίδιο απόγευμα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση. «Νόμιζα ότι είχα μια μόλυνση, αλλά ποτέ δεν φαντάστηκα ότι είχα σαρκοφάγο βακτήριο», δήλωσε στην τοπική εφημερίδα.

«Δεν υπάρχουν αντιβιοτικά που να μπορούν να το σταματήσουν. Πρέπει απλώς να αφαιρέσουν οποιοδήποτε μολυσμένο δέρμα και ιστό. Πρέπει να το απομακρύνουν από το σώμα σου».

Οι γιατροί αναγκάστηκαν να αφαιρέσουν μεγάλο μέρος των ιστών στο αριστερό της πόδι κάτω από το γόνατο, προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση.

«Έκαναν εκτομή μέχρι να φτάσουν στη γυμνή σάρκα», είπε μέσα από το κρεβάτι του νοσοκομείου.

«Αφαίρεσαν σχεδόν όλο τον μυ, σχεδόν μέχρι το κόκαλο, ουσιαστικά. Έφτασε σχεδόν μέχρι το γόνατο, είναι μια πολύ μεγάλη περιοχή, και περιβάλλει όλο το πόδι μου».

Όλα ξεκίνησαν από μια μικρή γρατζουνιά

Φωτογραφίες που δημοσίευσε το μέσο δείχνουν το πόδι της καλυμμένο με μεγάλες περιοχές σάπιου ιστού.

Η Gallagher πιστεύει ότι το βακτήριο μπήκε στον οργανισμό της από μια μικρή αμυχή στο αριστερό της πόδι. Μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο υπέστη σηπτικό σοκ και οργανική ανεπάρκεια.

Ενώ ήταν διασωληνωμένη και οι γιατροί περιποιούνταν τις πληγές της, η οικογένειά της ενημερώθηκε ότι όχι μόνο κινδύνευε να χάσει το πόδι της αλλά και να πεθάνει.

«Τελικά κατάφεραν να με σταθεροποιήσουν αρκετά ώστε να με ξυπνήσουν. Η κλινική έσωσε το πόδι μου, δόξα τω Θεώ», είπε.

Συγκινημένη θυμάται τη στιγμή που την επισκέφτηκε η κόρη της: «Η Mila με είδε στο νοσοκομείο και είπε: “Μακάρι να είχε συμβεί σε μένα και όχι σε εσένα”, κι εγώ άρχισα να κλαίω. Μου ράγισε την καρδιά. Της είπα: “Mila, όχι, χαίρομαι τόσο πολύ που δεν συνέβη σε σένα. Το μικρό σου σώμα δεν θα μπορούσε να αντέξει όλα αυτά”».

Πολλαπλά χειρουργεία

Σήμερα συνεχίζει τη θεραπεία της σε άλλο νοσοκομείο, όπου δίνει μάχη για την ανάρρωσή της. Η 49χρονη, έχει ήδη υποβληθεί σε πολλαπλά χειρουργεία, μεταξύ αυτών και σε επέμβαση κατά την οποία μεταφέρθηκε μυς από την πλάτη της στο εκτεθειμένο οστό του ποδιού.

Ωστόσο, η διαδικασία απέτυχε λόγω θρόμβων και θα χρειαστεί νέα επέμβαση. «Απλώς κοιτάζοντας το πόδι μου, δεν μοιάζει καν με πόδι πλέον», περιέγραψε.

«Δείχνει παραμορφωμένο. Ο πόνος είναι απίστευτος. Είναι σαν κάποιος να έριξε βενζίνη στο πόδι μου και να το έβαλε φωτιά. Έτσι ακριβώς νιώθω».

Η Gallagher αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο για άλλες δύο με τρεις εβδομάδες. «Ήταν πάρα πολλά για μένα και την οικογένειά μου. Ο σύζυγός μου μένει μαζί μου, γιατί η ψυχική μου υγεία είναι χάλια», εξήγησε. «Ήμουν δυνατή σε όλο αυτό, αλλά είναι πολύ δύσκολο ψυχικά, συναισθηματικά και σωματικά».

Vibrio vulnificus

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Φλόριντα, το Vibrio vulnificus είναι βακτήριο που ζει σε θερμά θαλάσσια νερά. Αν και οι μολύνσεις είναι σπάνιες, οι αρχές προειδοποιούν τους λουόμενους να αποφεύγουν το μπάνιο αν έχουν ανοιχτές πληγές ή αμυχές.

Μόνο το 2025 έχουν καταγραφεί 23 περιστατικά μόλυνσης στη Φλόριντα, εκ των οποίων 5 θανατηφόρα. Το 2024 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ήταν 82.