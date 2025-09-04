Αίγινα: Γυναίκα τραυματίστηκε αλλά δεν έβρισκαν οδηγό ασθενοφόρου – «Μεταφέρθηκε σε περιπολικό με το ράσο ιερέα»

Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο γυναίκας σε παραλία στην Αίγινα, όπου κλήθηκε ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας του νησιού και δεν υπήρχε οδηγός, άλλο ένα περιστατικό συνέβη με τραυματισμένη γυναίκα αυτή τη φορά.

Συγκεκριμένα τραυματίστηκε σοβαρά στον ώμο έπειτα από πτώση στην Ιερά Μονή του Αγίου Νεκταρίου, όπου χιλιάδες πιστοί είχαν συγκεντρωθεί για την εορτή της Ανακομιδής των Τιμίων Λειψάνων του Αγίου.

Κλήθηκε ασθενοφόρο, όμως από το Κέντρο Υγείας ενημέρωσαν ότι δεν υπήρχε ξανά διαθέσιμος οδηγός.

«Ήμουν στη Λειτουργία και βλέπω μια γυναίκα η οποία παραπατά και πέφτει κάτω. Έσπασε τον ώμο της. Πάω στην αστυνομία και λέω ”’καλέστε ένα ασθενοφόρο να έρθει να την πάρουμε να την πάμε κάτω γιατί η γυναίκα δεν μπορούσε να σηκωθεί”. Έπειτα από λίγο μαθαίνω ότι δεν υπάρχει οδηγός ασθενοφόρου στην Αίγινα τέτοια μέρα που είναι ειδική μέρα και πρέπει να κατέβει με περιπολικό, παρουσία γιατρού. Λέω εγώ είμαι γιατρός. Η γυναίκα πονούσε πάρα πολύ, είχε σπάσιμο, και ήρθε το περιπολικό περίπου μετά από τρία τέταρτα. Η γυναίκα ήταν πεσμένη κάτω», είπε ο συνταξιούχος γιατρός Μάριος Μούκας στο MEGA.

Η τραυματισμένη γυναίκα περίμενε 45 λεπτά, για να γίνει η διακομιδή της, όχι με ασθενοφόρο, αλλά με… περιπολικό, με τη βοήθεια ενός συνταξιούχου γιατρού κι ενός ιερέα.

«Ο ιερέας από τα Μέγαρα έβγαλε το ράσο του, το περάσαμε κάτω από τη γυναίκα και σιγά σιγά την σηκώσαμε. Η γυναίκα έπρεπε να φύγει με φορείο και κολάρο. Αυτά φυσικά δεν γίνανε όλα. Υπό αυτές τις απαράδεκτες συνθήκες μετακίνησαν την τραυματία» είπε ο κ. Μούκας.

Όση ώρα περίμεναν όμως το περιπολικό ακόμη μία γυναίκα χρειάστηκε βοήθεια.

«Μέσα στο περιπολικό ήταν και μια άλλη κυρία, που δεν ξέρω τι είχε πάθει, λιποθυμικό, μη λιποθυμικό… Ήταν δύο περιστατικά που κατεβήκανε με το περιπολικό. Και εγώ αναρωτιέμαι εάν αυτό ήταν μια ανακοπή, όπως συνέβη πριν από 20 μέρες, θα περιμέναμε μισή ώρα, μια ώρα το περιπολικό να ‘ρθει να την πάρει χωρίς γιατρό χωρίς τίποτα;».

Το πόρισμα της ΕΔΕ για το θάνατο της 79χρονης

Κι όλα αυτά ενώ μόλις την περασμένη Δευτέρα ολοκληρώθηκε η ΕΔΕ για τον θάνατο της ηλικιωμένης σε παραλία του νησιού.

Συγκεκριμένα, στο πόρισμα επιρρίπτονται ευθύνες στον πρόεδρο της διοικούσας επιτροπής του ​Κέντρου Υγείας και στον γιατρό και ζητείται η άμεση αντικατάστασή τους.

​Επιπλέον, διαπιστώνεται πως καλύπτουν τη βραδινή βάρδια, όχι όμως και τις υπόλοιπες. Τέλος, αναμένεται άμεσα να μετακινηθεί ένας οδηγός στην Αίγινα ενώ θα βγει και προκήρυξη για μια θέση (με μπλοκάκι).