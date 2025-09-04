Αλόννησος: Δεντρογαλιά πήγε… βόλτα σε beach bar

Άφωνοι έμειναν οι θαμώνες ενός beach bar στην Αλόννησο, που απολάμβαναν ανυποψίαστοι τον καφέ τους, δίπλα στην θάλασσα, κάτω από τον ίσκιο των δέντρων. Ξαφνικά είδαν ένα μεγάλο φίδι πάνω στο δέντρο.

Όπως αναφέρει το gegonota.news ήταν μια δεντρογαλιά που διόλου ενοχλημένη από τον κόσμο… έκανε την βόλτα της πάνω σε μια ελιά, δίπλα από τα τραπέζια. Χρήστης της σελίδας Ερπετά & Αμφίβια Ελλάδας & Κύπρου, φωτογράφησε το δίμετρο φίδι με τους ειδικούς να αποφαίνονται για το είδος του και να διαφωνούν εάν πρόκειται για δεντρογαλιά ή έφιο. Ο έφιος θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα φίδια της Ελλάδας και της Ευρώπης γενικότερα και είναι φίδι ημερόβιο και έχει έντονη παρουσία στην Αλόννησο.

Είναι μη δηλητηριώδες φίδι και ακίνδυνο για τον άνθρωπο.