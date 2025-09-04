Αλόννησος: Δεντρογαλιά πήγε… βόλτα σε beach bar

Enikos Newsroom

κοινωνία

Δεντρογαλιά Αλόννησος

Άφωνοι έμειναν οι θαμώνες ενός beach bar στην Αλόννησο, που απολάμβαναν ανυποψίαστοι τον καφέ τους, δίπλα στην θάλασσα, κάτω από τον ίσκιο των δέντρων. Ξαφνικά είδαν ένα μεγάλο φίδι πάνω στο δέντρο.

Όπως αναφέρει το gegonota.news ήταν μια δεντρογαλιά που διόλου ενοχλημένη από τον κόσμο… έκανε την βόλτα της πάνω σε μια ελιά, δίπλα από τα τραπέζια. Χρήστης της σελίδας Ερπετά & Αμφίβια Ελλάδας & Κύπρου, φωτογράφησε το δίμετρο φίδι με τους ειδικούς να αποφαίνονται για το είδος του και να διαφωνούν εάν πρόκειται για δεντρογαλιά ή έφιο. Ο έφιος θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα φίδια της Ελλάδας και της Ευρώπης γενικότερα και είναι φίδι ημερόβιο και έχει έντονη παρουσία στην Αλόννησο.

Είναι μη δηλητηριώδες φίδι και ακίνδυνο για τον άνθρωπο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το πρώτο σημάδι ότι παχαίνουμε δεν είναι στην κοιλιά, αλλά στη γλώσσα μας – Πώς εμφανίζεται εκεί το λίπος;

Της έδιναν μόνο δυο χρόνια ζωής όμως 12 χρόνια μετά είναι πιο δυνατή από ποτέ – Πώς αντιμετωπίζει τους πολλαπλούς καρκίνους...

Ποιοι πρέπει να «κλείσουν» άμεσα ραντεβού με την Εφορία

Επίδομα ενοικίου: Ποιοι δικαιούνται πάνω από 800 ευρώ και πότε θα το λάβουν

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν εργαζόμενο σε 14 δευτερόλεπτα

Το Google Vids αποκτά AI avatars και εργαλεία μετατροπής εικόνας σε βίντεο
περισσότερα
09:17 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Τραγωδία στα Πατήσια: Κατά των γιατρών η 34χρονη που βρέθηκε νεκρή μαζί με το νεογνό της – Είχε γεννήσει και τα άλλα παιδιά της στο σπίτι

Σε εξέλιξη είναι η έρευνα των αρχών για την τραγωδία που εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης ...
09:04 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Κορινθία: Νεκρή 25χρονη σε τροχαίο στο Κιάτο

Θανατηφόρο τροχαίο συνέβη την Πέμπτη 4/9, λίγο πριν από τις 7 το πρωί, στον δρόμο Κιάτο – Σούλ...
08:45 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Σε ρυθμούς ΔΕΘ η Θεσσαλονίκη: Πού θα απαγορεύεται η στάθμευση από σήμερα έως και την Κυριακή – Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε ισχύ τίθενται από σήμερα τα μέτρα της Τροχαίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ενόψει των εγκαι...
08:38 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Κίνηση για «γερά νεύρα» και σήμερα: «Φρακαρισμένος» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση με το «καλημέρα» σε πολλούς δρόμους της Αττικής με τους οδηγούς να βρί...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος