Λονδίνο: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε πεζούς – Αναφορές για τραυματίες

Enikos Newsroom

διεθνή

Λονδίνο: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε πεζούς – Αναφορές για τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο του Λονδίνου, όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και ανέβηκε στο πεζοδρόμιο κοντά στον σταθμό Victoria, τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους, μεταδίδει ο Guardian.

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, πολλοί πεζοί διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, ενώ μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και ο οδηγός του λεωφορείου.


Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε πως «Υπήρχαν περίπου 15, 16 άτομα μέσα στο λεωφορείο. Οι άνθρωποι ούρλιαζαν – ήταν τρομερό».


Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα, ενώ η αστυνομία τόνισε ότι «δεν έχουν γίνει συλλήψεις και έχει ξεκινήσει έρευνα» για τα αίτια του ατυχήματος.


Φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο δείχνουν ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, ασθενοφόρων και ενός πυροσβεστικού οχήματος, με την κυκλοφορία να έχει διακοπεί στη Victoria St. και όλα τα οχήματα να εκτρέπονται από την περιοχή.


Αυτόπτης μάρτυρας, ο 47χρονος Emit Suker, δήλωσε στο πρακτορείο PA: «Ερχόταν από το Westminster. Πήγαινε πολύ γρήγορα και βγήκε από τον δρόμο».

«Άκουσα έναν δυνατό θόρυβο. Βγήξα έξω και είδα μια γυναίκα στο έδαφος με πολλούς ανθρώπους γύρω της», είπε ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας, σύμφωνα με το Sky News.

«Πολλοί άνθρωποι έτρεξαν να την βοηθήσουν», πρόσθεσε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζάχαρη, αλάτι, λάδι: Πόσο πρέπει να τρώμε; Ποια ποσότητα θεωρείται υπερβολική;

Κέντρο Υγείας Αίγινας: Τραυματίας μεταφέρθηκε με περιπολικό και σε ράσο παπά αντί φορείου

Μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο για τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ – Ποιους αφορά και ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

ΗΠΑ: Στο Ανώτατο Δικαστήριο η κυβέρνηση Τραμπ για τους τελωνειακούς δασμούς

Τεστ προσωπικότητας: Αυτό που βλέπεις πρώτα στην εικόνα αποκαλύπτει την κρυφή σου επιθυμία

Τι σημαίνει η φράση «περί άλλων τυρβάζει» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:01 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Ρούτε: Δεν θα αποφασίσει η Ρωσία αν η Δύση μπορεί να στείλει στρατιώτες στην Ουκρανία

Δεν εναπόκειται στη Ρωσία να αποφασίσει αν οι Δυτικοί μπορούν ή όχι να στείλουν στρατιώτες στη...
13:46 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Απειλές Μεντβέντεφ: Η Ρωσία μπορεί να κατασχέσει βρετανικά περιουσιακά στοιχεία και να καταλάβει περισσότερη γη στην Ουκρανία

Υψηλόβαθμος Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία θα καταλάβει περισσότερα ουκρανικά εδ...
12:53 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Μονή Σινά: Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός δρομολογεί τις διαδικασίες για τη διαδοχή του – H ανακοίνωσή του

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις με τη Μονή Σινά, καθώς όπως ανακοινώθηκε, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός...
12:40 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Πορτογαλία: Αυξήθηκαν σε 17 οι νεκροί από τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ – 21 τραυματίες

Ο απολογισμός του εκτροχιασμού ενός ιστορικού τελεφερίκ στο κέντρο της Λισαβόνας αυξήθηκε σήμε...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος