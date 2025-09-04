Λονδίνο: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε πεζούς – Αναφορές για τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο του Λονδίνου, όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και ανέβηκε στο πεζοδρόμιο κοντά στον σταθμό Victoria, τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους, μεταδίδει ο Guardian.

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, πολλοί πεζοί διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, ενώ μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και ο οδηγός του λεωφορείου.



Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε πως «Υπήρχαν περίπου 15, 16 άτομα μέσα στο λεωφορείο. Οι άνθρωποι ούρλιαζαν – ήταν τρομερό».

🇬🇧 BREAKING: A bus crash at Victoria Station, London, has left multiple people injured and taken to hospital. #LondonNews #BreakingNews pic.twitter.com/6MV7PTtKlT — Defense News (@defensesignal) September 4, 2025



Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα, ενώ η αστυνομία τόνισε ότι «δεν έχουν γίνει συλλήψεις και έχει ξεκινήσει έρευνα» για τα αίτια του ατυχήματος.

Bus crash nearby Victoria Station several people injured.. pic.twitter.com/Uz4M3ed7oj — London & UK Street News (@CrimeLdn) September 4, 2025



Φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο δείχνουν ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, ασθενοφόρων και ενός πυροσβεστικού οχήματος, με την κυκλοφορία να έχει διακοπεί στη Victoria St. και όλα τα οχήματα να εκτρέπονται από την περιοχή.

BREAKING: A bus has crashed at Victoria station in London. A number of people have been taken to hospital but Sky News understands no fatalities have been reported. Latest ➡️ https://t.co/7D77OjYVxY 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/4lAyXmn18W — Sky News (@SkyNews) September 4, 2025



Αυτόπτης μάρτυρας, ο 47χρονος Emit Suker, δήλωσε στο πρακτορείο PA: «Ερχόταν από το Westminster. Πήγαινε πολύ γρήγορα και βγήκε από τον δρόμο».

«Άκουσα έναν δυνατό θόρυβο. Βγήξα έξω και είδα μια γυναίκα στο έδαφος με πολλούς ανθρώπους γύρω της», είπε ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας, σύμφωνα με το Sky News.

«Πολλοί άνθρωποι έτρεξαν να την βοηθήσουν», πρόσθεσε.