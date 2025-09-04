Πορτογαλία: Αυξήθηκαν σε 17 οι νεκροί από τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ – 21 τραυματίες

Enikos Newsroom

διεθνή

Πορτογαλία τελεφερίκ δυστύχημα εκτροχιασμός
Πηγή: ΕΡΑ

Ο απολογισμός του εκτροχιασμού ενός ιστορικού τελεφερίκ στο κέντρο της Λισαβόνας αυξήθηκε σήμερα σε 17 νεκρούς, μετά το θάνατο δύο τραυματιών στη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε η υπεύθυνη της δημοτικής υπηρεσίας πολιτικής άμυνας της πορτογαλικής πρωτεύουσας Μαργκαρίντα Κάστρο.

Τραγωδία στην Πορτογαλία: 15 νεκροί από τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ Γκλόρια – Στους 18 οι τραυματίες

Το δυστύχημα, που συνέβη χθες, Τετάρτη, το βράδυ, προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό 21 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων βρίσκονται τουλάχιστον 11 ξένοι, από τους οποίους δύο είναι Γερμανοί, δύο Ισπανοί, μία Γαλλίδα, ένας Ιταλός, ένας Ελβετός, ένας Καναδός, ένας Κορεάτης, ένας Μαροκινός κι ένας πολίτης του Πράσινου Ακρωτηρίου, διευκρίνισε η Κάστρο προσθέτοντας ότι η εθνικότητα των νεκρών θα ανακοινωθεί αργότερα.

Οι σημαίες κυματίζουν σήμερα μεσίστιες στη Λισαβόνα, όπου οι αρχές κήρυξαν για σήμερα εθνικό πένθος και άρχισαν να διεξάγουν έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος.

Τραγωδία στην Πορτογαλία: Εκτροχιάστηκε το ιστορικό τελεφερίκ Γκλόρια – Τρεις νεκροί και πάνω από 20 τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Οι άλλες δύο γραμμές τελεφερίκ της πόλης έκλεισαν για επιθεωρήσεις, ανακοινώθηκε από τις αρχές.

