Τραγωδία στην Πορτογαλία: Εκτροχιάστηκε το ιστορικό τελεφερίκ Γκλόρια – Τρεις νεκροί και πάνω από 20 τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Τραγωδία στην Πορτογαλία: Εκτροχιάστηκε το ιστορικό τελεφερίκ Γκλόρια – Τρεις νεκροί και πάνω από 20 τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Το εμβληματικό τελεφερίκ Γκλόρια της Λισαβόνας στην Πορτογαλία, που είναι πολύ δημοφιλές στους τουρίστες, εκτροχιάστηκε και συνετρίβη σήμερα, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και περίπου 20 άλλοι να τραυματιστούν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters που επικαλείται πληροφορίες από διασώστες.

Σε εικόνες που μεταδίδει η πορτογαλική τηλεόραση φαίνεται το κατεστραμμένο τελεφερίκ και σωστικά συνεργεία να επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό επιβατών.

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 έξυπνοι τρόποι να πείτε «όχι», χωρίς τύψεις

Αύξηση 69% στον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου Χαλκιδικής και έργα 6 εκατ. ευρώ σε εξέλιξη

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης: Επιστολή της Ελληνικής Ένωσης Καφέ προς τον Πρωθυπουργό – Τι αναφέρει

Νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ για άμεση επικοινωνία

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;

Γιατί τα κουνούπια σας τσιμπάνε περισσότερο από τους γύρω σας; Οι επιστήμονες εξηγούν τους λόγους πίσω από την «προτίμηση»
περισσότερα
22:45 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Πορτογαλία: 15 νεκροί από τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ Γκλόρια – Στους 18 οι τραυματίες

Ανεβαίνει δραματικά ο αριθμός των νεκρών μετά τον εκτροχιασμό και την συντριβή του εμβληματικο...
22:14 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Η Φλόριντα τερματίζει τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, ακόμη και στα σχολεία

Η πολιτεία της Φλόριντα, στις ΗΠΑ,  σχεδιάζει να βάλει τέλος σε όλες τις πολιτειακές εντολές υ...
21:35 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Χριστοδουλίδης: Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πιθανά ποινικά αδικήματα στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχίζει έρευνα σε σχέση με πιθανά ποινικά αδικήματα αναφορικά με το έρ...
21:06 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Τραμπ: Δηλώνει έτοιμος να αναπτύξει περισσότερους Αμερικανούς στρατιώτες στην Πολωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι αμερικανικά στρατεύματα θα παραμείνουν στην Πολωνία και τόν...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος