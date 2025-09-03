Τραγωδία στην Πορτογαλία: Εκτροχιάστηκε το ιστορικό τελεφερίκ Γκλόρια – Τρεις νεκροί και πάνω από 20 τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Το εμβληματικό τελεφερίκ Γκλόρια της Λισαβόνας στην Πορτογαλία, που είναι πολύ δημοφιλές στους τουρίστες, εκτροχιάστηκε και συνετρίβη σήμερα, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και περίπου 20 άλλοι να τραυματιστούν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters που επικαλείται πληροφορίες από διασώστες.

Σε εικόνες που μεταδίδει η πορτογαλική τηλεόραση φαίνεται το κατεστραμμένο τελεφερίκ και σωστικά συνεργεία να επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό επιβατών.

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

🚨BREAKING: The famous Elevador da Glória funicular derailed in the heart of Lisbon, Portugal, leaving at least 20 injured, according to preliminary reports. pic.twitter.com/MaxxDNQcMG — World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 3, 2025