Τραγωδία στην Πορτογαλία: 15 νεκροί από τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ Γκλόρια – Στους 18 οι τραυματίες

Ανεβαίνει δραματικά ο αριθμός των νεκρών μετά τον εκτροχιασμό και την συντριβή του εμβληματικού τελεφερίκ Γκλόρια της Λισαβόνας στην Πορτογαλία.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν πορτογαλικά ΜΜΕ, 15 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους και 18 έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων οι 5 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και 13 ανήλικοι.

Στη Λισαβόνα έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος, ενώ για το τραγικό συμβάν έχει ενημερωθεί η Εισαγγελία.

«Είναι μια τραγωδία. Η Λισαβόνα βυθίζεται σε πένθος, μια κατάσταση που δεν έχει ξανασυμβεί στην πόλη μας», λέει ο Κάρλος Μοέδας, δήμαρχος της Λισαβόνας.

Σε εικόνες που μεταδίδει η πορτογαλική τηλεόραση φαίνεται το κατεστραμμένο τελεφερίκ και σωστικά συνεργεία να επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό επιβατών. ΟΙ συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα παραμένουν αδιευκρίνιστες.

