ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες αποκαλύψεις για τις χρυσές επιδοτήσεις – Ελεύθερος επαγγελματίας δήλωσε αγρότης… και πήρε 19 εκατ. ευρώ

Νέες αποκαλύψεις για τις χρυσές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 οι έρευνες για τον «αμαρτωλό» ΟΠΕΚΕΠΕ, από όπου μοιράζονταν εκατομμύρια ευρώ, συνεχίζονται και βγάζουν «λαγούς».

Σύμφωνα με καταγγελίες, ένας 49χρονος ελεύθερος επαγγελματίας με καταγωγή από την Αχαΐα δήλωσε αγρότης και φέρεται να εισέπραξε 19 εκατ. ευρώ.

«Κρατήσαμε φωτογραφία τις πληρωμές της Πέμπτης και της Παρασκευής, γι’ αυτό και υπάρχει και το όνομά του. Πότε έκανε δήλωση ΟΣΔΕ, πότε απέκτησε ό,τι απέκτησε και ό,τι ενεργοποίησε. Για να πάρει 19 εκατ. ευρώ σε μία πληρωμή πάει να πει πως αυτά που δήλωσε είναι πολύ μεγάλα μεγέθη» ανέφερε ο αγρότης Χρήστος Σιδερόπουλος.

Ένας 72χρονος αγρότης στην Κοζάνη, σύμφωνα με την οικονομική αστυνομία, πήρε επιδότηση 980 χιλιάδες ευρώ. «Μπορεί να υποψιαζόμασταν ότι μπορεί κάποιος να παίρνει, αλλά το ακριβές ποσό δεν το ήξερε κανείς» δήλωσε ο κτηνοτρόφος Απόστολος Τελιανίδης.

Όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, το τελευταίο διάστημα στην Κοζάνη, αρκετοί είχαν παρατηρήσει ότι κάποιοι είχαν αλλάξει τρόπο ζωής, χωρίς να κοπιάζουν στα χωράφια, όπως οι υπόλοιποι αγρότες.

Στα Τρίκαλα, ένας 62χρονος αγρότης πήρε επιδότηση 620 χιλιάδες ευρώ. «Από την στιγμή που η κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπει να δίνονται επιδοτήσεις στην γη και όχι στην παραγωγή, αφήνει περιθώριο και για τέτοιες είδους “λαμογιές”» τόνισε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Τρικάλων, Λάμπρος Τσέκας.

Στην Κρήτη ένας 28χρονος εισέπραξε 275 χιλιάδες ευρώ και ένας 48χρονος 200 χιλιάδες ευρώ. «Εμείς περιμένουμε να δημοσιοποιηθούν τα ονόματα με τα μεγάλα νούμερα και ποιοι κρύβονται πίσω από εκεί, γιατί σε καμία περίπτωση δεν θα γινόταν όλο αυτό αν δεν υπήρξε συγκεκριμένη πολιτική στήριξη διαχρονικά» δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΕΑΣ, Μιχάλης Βιανιτάκης.

Αυξήσεις ζωοκλοπών στην Κρήτη

Ενώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ είχαν δηλωθεί 8,5 εκατ. αιγοπρόβατα για επιδοτήσεις, φαίνεται σιγά σιγά να μειώνονται. «Δηλώνουν ζωοκλοπές που δεν έχουν συμβεί, έτσι ώστε να μπορέσουν να κατά κάποιο τρόπο καλυφθούν» Εκπρόσωπος Τύπου Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας.