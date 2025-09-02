Πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ο χάρτης των «αμαρτωλών» ΑΦΜ και οι πιο κραυγαλέες περιπτώσεις

«Ζαλίζουν» τα στοιχεία για τα ποσά που έλαβαν παράνομα «δικαιούχοι» των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τη δημοσίευση από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη του αμαρτωλού χάρτη με τον συνολικό αριθμό των ΑΦΜ με τα ποσά που έλαβαν ανά περιφέρεια.

Σύμφωνα με τα δεδομένα από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το ύψος των παράνομων καταβολών φτάνει στα 22 εκατομμύρια ευρώ. Η Κρήτη βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με 850 από τα 1.036 ΑΦΜ που εισέπραξαν παράνομες ενισχύσεις, αποσπώντας συνολικά 17 από τα 22 εκατ. ευρώ. Μόλις 273 ΑΦΜ φέρονται να έλαβαν ποσά που ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ.

Παράλληλα το φως της δημοσιότητας είδαν κάποιες κραυγαλέες περιπτώσεις ΑΦΜ που έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις. Όπως η περίπτωση μίας 72χρονης από την Δυτική Μακεδονία που έλαβε σχεδόν 1 εκατ. ευρώ με ψευδείς δηλώσεις και η περίπτωση μίας 69χρονης που εισέπραξε 1,5 εκατ. ευρώ, από τα οποία δεν δικαιούνταν τις 620.000 ευρώ.

Ο χάρτης των «αμαρτωλών» ΑΦΜ

Στη δημοσιότητα δόθηκε ο χάρτης που αποτυπώνει αναλυτικά τις περιφέρειες στις οποίες εντοπίστηκαν οι 1.036 ΑΦΜ που αποδείχθηκε ότι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του Οργανισμού. Ο χάρτης παρουσιάζει ανά Περιφέρεια τον συνολικό αριθμό των ΑΦΜ που πήραν παράνομες επιδοτήσεις, την κατανομή τους ανάλογα με τα ποσά που έλαβαν αλλά και το συνολικό ποσό που καταλογίστηκε.

Πρωταγωνίστρια στο «πάρτι» με τις παράνομες επιδοτήσεις είναι η Κρήτη, η οποία καταγράφει το αρνητικό ρεκόρ των 850 ΑΦΜ που πήραν παράνομες επιδοτήσεις, με συνολικό ποσό που αγγίζει τα 17.234.459,85 ευρώ (από τα 22,7 που συνολικά καταλογίστηκαν σε ολόκληρη τη χώρα).

Πώς κατανέμονται τα ποσά των παράνομων επιδοτήσεων ανά περιφέρεια:

Αττικής 46 ΑΦΜ, με συνολικό ποσό 761.250,80 ευρώ

46 ΑΦΜ, με συνολικό ποσό 761.250,80 ευρώ Κεντρικής Μακεδονίας 53 ΑΦΜ, με 996.419,83 ευρώ

53 ΑΦΜ, με 996.419,83 ευρώ Θεσσαλίας 20 ΑΦΜ, με 989.278,52 ευρώ

20 ΑΦΜ, με 989.278,52 ευρώ Δυτικής Ελλάδας 16 ΑΦΜ, με 382.544,81 ευρώ

16 ΑΦΜ, με 382.544,81 ευρώ Κρήτης 850 ΑΦΜ με 17.234.489,85 ευρώ

850 ΑΦΜ με 17.234.489,85 ευρώ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 8 ΑΦΜ, με 274.678,66 ευρώ

8 ΑΦΜ, με 274.678,66 ευρώ Πελοποννήσου 5 ΑΦΜ, με 64.108,36 ευρώ

5 ΑΦΜ, με 64.108,36 ευρώ Στερεάς Ελλάδας 22 ΑΦΜ, με 341.217,46 ευρώ

22 ΑΦΜ, με 341.217,46 ευρώ Νοτίου Αιγαίου 1 ΑΦΜ, με 12.941,07 ευρώ

1 ΑΦΜ, με 12.941,07 ευρώ Ηπείρου 4 ΑΦΜ, με 228.353,99 ευρώ

4 ΑΦΜ, με 228.353,99 ευρώ Ιονίων Νήσων 2 ΑΦΜ, με 40.950,39 ευρώ

2 ΑΦΜ, με 40.950,39 ευρώ Βορείου Αιγαίου 2 ΑΦΜ, με 27.173,35 ευρώ.

Οι πιο κραυγαλέες περιπτώσεις

Στην Δυτική Μακεδονία, μία 72χρονη έλαβε ενισχύσεις 980.000 ευρώ με ψευδείς δηλώσεις εκμίσθωσης αγροτεμαχίων, από άτομα που δεν είχαν στην κατοχή τους ούτε ένα χωράφι.

Στην Θεσσαλία, μία 69χρονη εισέπραξε 1,5 εκατ. ευρώ, από τα οποία δεν δικαιούνταν τις 620.000 ευρώ, καθώς είχε προσκομίσει ψευδείς δηλώσεις.

Στην Κρήτη, ένας 48χρονος έλαβε παράνομα 200.000 ευρώ με ψευδείς δηλώσεις εκτάσεων, και ένας 28χρονος κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 275.000 ευρώ.

Στην Αιτωλοακαρνανία, ένας 46χρονος εισέπραξε 250.000 ευρώ, αλλά δεν δικαιούνταν τις 110.000 ευρώ.

Χρυσοχοΐδης: Σε 1.036 ΑΦΜ καταλογίστηκαν 22,7 εκατ. ευρώ – Δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία

Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν διερευνηθεί ανέρχονται σε 6.354. Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται 1.036 ΑΦΜ, στους οποίους καταλογίζονται ποσά ύψους 22,7 εκατ. ευρώ.

«Επιπρόσθετα, σας αναφέρω ότι η διαβίβαση ανακριτικών εκθέσεων στην εισαγγελική Aρχή, έως σήμερα, έχει ως αποτέλεσμα τη δέσμευση περιουσιακών δικαιωμάτων των αιτούντων για αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις» τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη και πρόσθεσε:

«Συνοπτικά, κατά τη διάρκεια της έρευνας εξήχθησαν τα ψηφιακά δεδομένα που αφορούν σε 819.620 αιτήσεις μοναδικών δικαιούχων για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως και το 2024.

Η έως σήμερα, διερεύνηση των περιπτώσεων, που διαπιστώθηκε απάτη στη λήψη οικονομικών επιδοτήσεων, έχει αναδείξει τις εξής μεθόδους:

Παραποίηση της νόμιμης κυριότητας των δηλωθέντων αγροτεμαχίων από τους αιτούντες.

Ψευδής δήλωση κυριότητας αγροτεμαχίων θανόντων ιδιοκτητών κατόπιν κληρονομικών δικαιωμάτων ή ελλείψει αυτών.

Ψευδής δήλωση κυριότητας ζωικού κεφαλαίου.

Υποβολή μοναδικών αιτήσεων από δικαιούχους χωρίς πληρότητα κριτηρίων επιλογής.

Ψευδής δήλωση αγροτεμαχίων εκμετάλλευσης από δικαιούχους εκτός της έδρας διαμονής ή επαγγελματικής δραστηριοποίησής τους».

«Είναι μια υπόθεση που πλήγωσε την ελληνική κοινωνία», σημείωσε αρχικά ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και συνέχισε: «Δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ανεκτό ορισμένοι να επιβουλεύονται τους πολύτιμους δημόσιους πόρους. Οι πόροι αυτοί προορίζονται για τη στήριξη της ελληνικής αγροτικής οικονομίας και όχι για τον παράνομο και αδικαιολόγητο πλουτισμό κάποιων. Δικό μας καθήκον, καθήκον δηλαδή της Πολιτείας, της κυβέρνησης, του κράτους είναι να θέτει σε λειτουργία όλους τους μηχανισμούς που διαθέτει, ώστε να προλαμβάνει και όπου χρειάζεται να ελέγχει, να εντοπίζει και να τιμωρεί την παραβατικότητα. Και οι μηχανισμοί αυτοί, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι μέρα με τη μέρα γίνονται πιο αποτελεσματικοί, με πολύ σύγχρονα μέσα, με τεχνολογίες, με άνδρες και γυναίκες που είναι πιστοί και αφοσιωμένοι στο καθήκον τους».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η νομιμότητα και η ασφάλεια είναι δικό μας καθήκον. Είναι καθήκον της Πολιτείας αλλά και κοινή υπόθεση κοινωνίας και Πολιτείας γιατί αν θέλουμε ένα καλύτερο μέλλον, μόνο έτσι μπορούμε να το πετύχουμε. Με την κοινή μας δράση, με το ενδιαφέρον μας, με την έγνοια μας για τον διπλανό μας και την πατρίδα μας».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης υποστήριξε ακόμη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι «έπειτα από συσκέψεις, επικοινωνίες των συναρμόδιων υπηρεσιών και υπουργείων, της ΑΑΔΕ, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, της Ελληνικής Αστυνομίας και με εντολή του πρωθυπουργού, αποφασίστηκε η διερεύνηση σε βάθος της υπόθεσης που σχετίζεται με τις επιδοτήσεις που χορηγήθηκαν κατόπιν αιτήσεων σε δικαιούχους του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης, όπως γνωρίζετε όλοι, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διεξάγει ποινική έρευνα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Έτσι λοιπόν, από τον εποπτεύοντα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εισαγγελέα, εκδόθηκε παραγγελία για να διερευνηθεί, να διενεργηθεί μια προκαταρκτική εξέταση με την οποία ξεκίνησε η διερεύνηση από την ΔΑΟΚ, από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και πιο συγκεκριμένα από την Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης φυσικών και νομικών προσώπων προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με αυτή την παραγγελία λοιπόν, διατάσσεται η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να συλλεγούν με κάθε νόμιμο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία για να κριθεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Επιπρόσθετα, σας αναφέρω ότι η διαβίβαση ανακριτικών εκθέσεων στην εισαγγελική Aρχή, μέχρι σήμερα, έχει ως αποτέλεσμα τη δέσμευση περιουσιακών δικαιωμάτων των αιτούντων για αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις».