ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες αποκαλύψεις για το «πάρτι» με τις παράνομες επιδοτήσεις – 72χρονη έλαβε σχεδόν 1 εκατ. ευρώ με ψευδείς δηλώσεις

Άκρως αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μετά τις ανακοινώσεις του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη το μεσημέρι της Τρίτης (2/9), για τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής ποινικής έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δόθηκε στη δημοσιότητα ο χάρτης που αποτυπώνει αναλυτικά τις περιφέρειες στις οποίες εντοπίστηκαν οι 1.036 ΑΦΜ που αποδείχθηκε ότι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του Οργανισμού.

Ο χάρτης παρουσιάζει ανά Περιφέρεια τον συνολικό αριθμό των ΑΦΜ που πήραν παράνομες επιδοτήσεις, την κατανομή τους ανάλογα με τα ποσά που έλαβαν αλλά και το συνολικό ποσό που καταλογίστηκε. Πρωταγωνίστρια στο«πάρτι» με τις παράνομες επιδοτήσεις είναι η Κρήτη, η οποία καταγράφει το αρνητικό ρεκόρ των 850 ΑΦΜ που πήραν παράνομες επιδοτήσεις, με συνολικό ποσό που αγγίζει τα 17.234.459,85 ευρώ (από τα 22,6 που συνολικά καταλογίστηκαν σε ολόκληρη τη χώρα).

Ενδεικτικές περιπτώσεις για το «πάρτι» με τις παράνομες επιδοτήσεις

Στην Δυτική Μακεδονία, μία 72χρονη έλαβε ενισχύσεις 980.000 ευρώ με ψευδείς δηλώσεις εκμίσθωσης αγροτεμαχίων, από άτομα που δεν είχαν στην κατοχή τους ούτε ένα χωράφι.

Στην Θεσσαλία, μία 69χρονη εισέπραξε 1,5 εκατ. ευρώ, από τα οποία δεν δικαιούταν τις 620.000 ευρώ, καθώς είχε προσκομίσει ψευδείς δηλώσεις.

Στην Κρήτη, ένας 48χρονος έλαβε παράνομα 200.000 ευρώ με ψευδείς δηλώσεις εκτάσεων, και ένας 28χρονος κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 275.000 ευρώ.

Στην Αιτωλοακαρνανία, ένας 46χρονος εισέπραξε 250.000 ευρώ, αλλά δεν δικαιούταν τις 110.000 ευρώ.