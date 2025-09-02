Χρυσοχοΐδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε 1.036 ΑΦΜ καταλογίστηκαν 22,7 εκατ. ευρώ – Δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία

Τις πρώτες ανακοινώσεις για την έρευνα της ΕΛΑΣ σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε από την Θεσσαλονίκη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν διερευνηθεί ανέρχονται σε 6.354. Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται 1.036 ΑΦΜ, στους οποίους καταλογίζονται ποσά ύψους 22,7 εκατ. ευρώ.

«Επιπρόσθετα, σας αναφέρω ότι η διαβίβαση ανακριτικών εκθέσεων στην εισαγγελική Aρχή, έως σήμερα, έχει ως αποτέλεσμα τη δέσμευση περιουσιακών δικαιωμάτων των αιτούντων για αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις» τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη και πρόσθεσε:

«Συνοπτικά, κατά τη διάρκεια της έρευνας εξήχθησαν τα ψηφιακά δεδομένα που αφορούν σε 819.620 αιτήσεις μοναδικών δικαιούχων για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως και το 2024.

Η έως σήμερα, διερεύνηση των περιπτώσεων, που διαπιστώθηκε απάτη στη λήψη οικονομικών επιδοτήσεων, έχει αναδείξει τις εξής μεθόδους:

Παραποίηση της νόμιμης κυριότητας των δηλωθέντων αγροτεμαχίων από τους αιτούντες.

Ψευδής δήλωση κυριότητας αγροτεμαχίων θανόντων ιδιοκτητών κατόπιν κληρονομικών δικαιωμάτων ή ελλείψει αυτών.

Ψευδής δήλωση κυριότητας ζωικού κεφαλαίου.

Υποβολή μοναδικών αιτήσεων από δικαιούχους χωρίς πληρότητα κριτηρίων επιλογής.

Ψευδής δήλωση αγροτεμαχίων εκμετάλλευσης από δικαιούχους εκτός της έδρας διαμονής ή επαγγελματικής δραστηριοποίησής τους».

«Είναι μια υπόθεση που πλήγωσε την ελληνική κοινωνία», σημείωσε αρχικά ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και συνέχισε: «Δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ανεκτό ορισμένοι να επιβουλεύονται τους πολύτιμους δημόσιους πόρους. Οι πόροι αυτοί προορίζονται για τη στήριξη της ελληνικής αγροτικής οικονομίας και όχι για τον παράνομο και αδικαιολόγητο πλουτισμό κάποιων. Δικό μας καθήκον, καθήκον δηλαδή της Πολιτείας, της κυβέρνησης, του κράτους είναι να θέτει σε λειτουργία όλους τους μηχανισμούς που διαθέτει, ώστε να προλαμβάνει και όπου χρειάζεται να ελέγχει, να εντοπίζει και να τιμωρεί την παραβατικότητα. Και οι μηχανισμοί αυτοί, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι μέρα με τη μέρα γίνονται πιο αποτελεσματικοί, με πολύ σύγχρονα μέσα, με τεχνολογίες, με άνδρες και γυναίκες που είναι πιστοί και αφοσιωμένοι στο καθήκον τους».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η νομιμότητα και η ασφάλεια είναι δικό μας καθήκον. Είναι καθήκον της Πολιτείας αλλά και κοινή υπόθεση κοινωνίας και Πολιτείας γιατί αν θέλουμε ένα καλύτερο μέλλον, μόνο έτσι μπορούμε να το πετύχουμε. Με την κοινή μας δράση, με το ενδιαφέρον μας, με την έγνοια μας για τον διπλανό μας και την πατρίδα μας».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης υποστήριξε ακόμη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι «έπειτα από συσκέψεις, επικοινωνίες των συναρμόδιων υπηρεσιών και υπουργείων, της ΑΑΔΕ, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, της Ελληνικής Αστυνομίας και με εντολή του πρωθυπουργού, αποφασίστηκε η διερεύνηση σε βάθος της υπόθεσης που σχετίζεται με τις επιδοτήσεις που χορηγήθηκαν κατόπιν αιτήσεων σε δικαιούχους του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης, όπως γνωρίζετε όλοι, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διεξάγει ποινική έρευνα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Έτσι λοιπόν, από τον εποπτεύοντα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εισαγγελέα, εκδόθηκε παραγγελία για να διερευνηθεί, να διενεργηθεί μια προκαταρκτική εξέταση με την οποία ξεκίνησε η διερεύνηση από την ΔΑΟΚ, από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και πιο συγκεκριμένα από την Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης φυσικών και νομικών προσώπων προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με αυτή την παραγγελία λοιπόν, διατάσσεται η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να συλλεγούν με κάθε νόμιμο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία για να κριθεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Επιπρόσθετα, σας αναφέρω ότι η διαβίβαση ανακριτικών εκθέσεων στην εισαγγελική Aρχή, μέχρι σήμερα, έχει ως αποτέλεσμα τη δέσμευση περιουσιακών δικαιωμάτων των αιτούντων για αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις».