Καραμέρος στον Realfm 97,8: Ο Αλέξης Τσίπρας σηκώνει κόσμο από τον καναπέ – Αρχίζουν και βλέπουν στο πρόσωπό του έναν πραγματικό αντίπαλο της ΝΔ

Για την υπόθεση των υποκλοπών, το ενδεχόμενο συνεργασιών στον χώρο της Κεντροαριστεράς, και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος.

Για την υπόθεση των υποκλοπών

«Σε ένα κράτος δικαίου, ένας πολιτικός δεν μπορεί να αλλάξει μια δικαστική απόφαση. Υπάρχει η αρχή της διάκρισης των εξουσιών, η οποία προβλέπει ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη από την εκτελεστική και την νομοθετική εξουσία. Μπορούμε να ασκήσουμε κριτική σε αυτή τη δικαστική απόφαση, αλλά προφανώς δεν μπορούμε θεσμικά να την αλλάξουμε.

Εκτιμώ όμως ότι με βάση τα στοιχεία τα οποία έγιναν γνωστά κατά την εκδίκαση της υπόθεσης των υποκλοπών στο Πρωτοδικείο Αθηνών, με την καταδικαστική απόφαση για τους τέσσερις επιχειρηματίες, η πράξη αυτή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δηλαδή να μην ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο, μολονότι το δικαστήριο την ανέπεμψε στον Άρειο Πάγο για περαιτέρω διερεύνηση, για κατασκοπεία, για διερεύνηση στοιχείων για εννέα επιπλέον άτομα και όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε, αποτελεί ένδειξη που πλήττει τη δημοκρατία και την σπρώχνει προς έναν χαρακτήρα ελλιπούς δημοκρατίας», είπε ο κ. Καραμέρος.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι το σκεπτικό του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου δεν συνάδει με τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν στο Μονομελές Πρωτοδικείο. «Αν υπάρχουν στοιχεία ή όχι θα μπορούσε και ο ίδιος να το διερευνήσει, έχοντας 20 ημέρες στη διάθεσή του τη δικογραφία, όπου δεν κάλεσε κανέναν μάρτυρα και μάλιστα φρόντισε, σύμφωνα με τις καταγγελίες των συνηγόρων όσων παρακολουθούνταν, να μην παραλάβει και επιπλέον έγγραφα που προσπάθησαν να καταθέσουν την περασμένη Παρασκευή 24 Απριλίου. Δεν θέλω να μπω στα στοιχεία, αλλά θα μπορούσα να σας πω για παράδειγμα τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν και έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι ένας από τους καταδικασθέντες την ίδια περίπου περίοδο που παγίδευε τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, ταξίδευε με C-130 σε επίσημη αποστολή συνοδεία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στο εξωτερικό ή για το γεγονός ότι ο ένας από τους καταδικασμένους την ίδια στιγμή που παγίδευε τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη φυλάσσονταν με πολυάριθμη αστυνομική φρουρά σε 24ωρη βάση. Δηλαδή, υπήρχαν στοιχεία τα οποία δεν αξιοποίησε ο Εισαγγελέας».

Επίσης, συνέχισε ο κ. Καραμέρος, «όταν ο ίδιος ο Εισαγγελέας είχε, ως αναπληρωτής εποπτεύων της ΕΥΠ την επίμαχη περίοδο, υπογράψει την παρακολούθηση ενός εκ των ανθρώπων που παγιδεύτηκαν τα τηλέφωνα τους, δεν ξέρω κατά πόσον έπρεπε να αναλάβει ένα μήνα πριν από τη συνταξιοδότησή του να εξετάσει την υπόθεση, που δεν την εξέτασε σύμφωνα με τα στοιχεία. Άρα, για να επιστρέψω στο σκεπτικό μου για την πλήρη και ελλιπή δημοκρατία, την οποία έθεσε και ως ζήτημα ο Πρωθυπουργός στην πρόσφατη ζήτηση επικαλούμενος στοιχεία του Economist, του Intelligence Unit, επειδή η Ελλάδα είναι πλήρης δημοκρατία, αλλά είναι η τελευταία από τις πλήρεις δημοκρατίες σύμφωνα με τα στοιχεία, τέτοιες πρακτικές μας σπρώχνουν σε χαρακτηριστικά ελλιπούς δημοκρατίας».

«Θα στηρίξουμε το αίτημα για εξεταστική»

Ο κ. Καραμέρος είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα υποστηρίξει το αίτημα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Στην Εξεταστική Επιτροπή, θα καλέσουμε εμείς τον κ. Ντίλιαν, όταν κι αν συσταθεί, και θα θέλαμε η κυβέρνηση να μην κάνει τα ίδια που έκανε, όταν στην αντίστοιχη Εξεταστική Επιτροπή, αποδείχθηκε στο Δικαστήριο ότι πολλοί από τους μάρτυρες πήγαν προετοιμασμένοι με τις ερωτήσεις που θα τους έφερναν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Κι αυτό δεν το λέω αυθαίρετα, γιατί παρουσιάστηκαν print screen από μηνύματα που είχαν ανταλλαγεί και έδειχναν την ενημέρωση των μαρτύρων για το ποιες ερωτήσεις θα τους τεθούν. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι οποιαδήποτε ενέργεια, οποιαδήποτε εξάντληση κοινοβουλευτικού μέσου συμβάλλει στο να πλησιάσουμε στην αλήθεια, είναι σημαντικό».

«Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε έναν μοναχικό δρόμο»

Σχετικά με το ενδεχόμενο να υπάρξει μία ευρύτερη ενότητα δυνάμεων της Κεντροαριστεράς απέναντι στην κυβέρνηση στις εκλογές, τόνισε: «Τον πρώτο λόγο σε μια κοινοβουλευτική περίοδο γι’ αυτό, τον είχε λογικά το ΠΑΣΟΚ που έχει – έστω και τεχνικά, μετά τις αποχωρήσεις βουλευτών από το ΣΥΡΙΖΑ – την ευθύνη της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όχι μόνο δεν το πέτυχε, αλλά νομίζω επέλεξε να μιλήσει για έναν μοναχικό δρόμο. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, οι δυνάμεις που είναι στη Βουλή, αλλά και οι δυνάμεις που είναι στην κοινωνία, βλέπουν το κενό το οποίο υπάρχει, είτε το βλέπουν δημοσκοπικά, είτε το βλέπουν στην καθημερινότητα και το τι ακριβώς συμβαίνει με την κυβέρνηση και πώς μπορεί να λειτουργεί».

«Υπάρχει κενό που εκτιμώ ότι θα καλυφθεί»

«Έχουμε μπροστά μας ένα κενό το οποίο εκτιμώ ότι θα καλυφθεί. Ασφαλώς, δεν είναι μόνο ευθύνη του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, υπάρχει ένας σύντομος χρόνος, αλλά ικανός να παρθούν ρεαλιστικές και οριστικές αποφάσεις και από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ώστε να μην προχωράμε με χρησμούς και ασάφειες», συμπλήρωσε ο Γιώργος Καραμέρος.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο να υπάρξει συνεννόηση ανάμεσα σε Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα, μπροστά σε μία πιθανή δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, έκανε λόγο για ένα ενδιαφέρον δημοσιογραφικά σενάριο, όμως είναι υποθετική ερώτηση.

«Θα μου επιτρέψετε μην έχοντας τα δεδομένα και μην γνωρίζοντας κάποιο τέτοιου είδους παρασκήνιο, να μην σας απαντήσω, δίνοντας μια απάντηση η οποία δεν θα είναι αξιόπιστη. Δεν ξέρουμε ακριβώς τον χρόνο των εκλογών.

Δεν γνωρίζουμε αν θα έχουμε μια ή δύο εκλογικές αναμετρήσεις προκειμένου να φτάσουμε στη συγκρότηση μιας κυβέρνησης. Εκτιμώ, σε κάθε περίπτωση, ότι έχουμε τον χρόνο στο εξής. Περιμένουμε και την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα να μετουσιωθεί σε κόμμα ή τον Μάιο ή τους επόμενους μήνες και να δούμε ποια είναι τα δεδομένα και ποια θα είναι η νέα διάταξη του πολιτικού σκηνικού. Νομίζω δεν θα μοιάζει καθόλου με αυτή που έχουμε τώρα», επισήμανε ο κ. Καραμέρος.

Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα

Ερωτηθείς εάν πιστεύει πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα θα καταφέρει να ενώσει τον πολιτικό κόσμο αριστερά του ΠΑΣΟΚ ή θα κάνει το αντίθετο, προκαλώντας εντονότερα πάθη, απάντησε: «Δεν μπορώ να μιλήσω για ένα κόμμα στο οποίο δεν είμαι και για ένα κόμμα που δεν έχει δημιουργηθεί, μπορώ να σας μιλήσω για τον Αλέξη Τσίπρα με τον οποίο και εγώ εκλέχθηκα νέος βουλευτής το 2023. Ακριβώς επειδή είμαι στην κοινωνία, ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι ότι διεμβολίζει τα υπάρχοντα κόμματα, είναι ότι σηκώνει κόσμο από τον καναπέ, δίνει μια ελπίδα σε πολλούς απογοητευμένους προοδευτικούς πολίτες και δίνει αυτήν την ηγετικότητα, καθώς οι Ελληνίδες και οι Έλληνες βάσει και του πολιτεύματος που έχουμε, ξέρετε ότι ψηφίζουν πρωθυπουργό. Πείτε μου εσείς, άλλον που να πληροί περισσότερο τα χαρακτηριστικά ενός πρωθυπουργήσιμου αυτή τη στιγμή, από τον κ. Τσίπρα».

Σχολιάζοντας την τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη που λέει ότι δεν μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία κάποιος, ο οποίος ήδη έχει ηττηθεί πολλές φορές από τον σημερινό Πρωθυπουργό και υπέστη τη μεγαλύτερη πολιτική εκλογική ήττα που έχει υπάρξει ποτέ για κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης, ανέφερε: «Ο Αλέξης Τσίπρας έφυγε το καλοκαίρι του 2023 για να αφήσει χώρο όχι μόνο εντός του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ευρύτερα στον προοδευτικό χώρο, προκειμένου να υπάρξει μια ενδυνάμωση της αντιπολίτευσης και δη της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Εγώ θέτω το ερώτημα στους πολίτες. Μπόρεσαν τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης αυτά τα τρία χρόνια με μια κυβέρνηση η οποία καταρρέει, ακόμα και εσωτερικά – δείτε τη σημερινή επιστολή 5 βουλευτών της περιφέρειας για το επιτελικό κράτος – να παίξει τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης που έρχεται ως κυβέρνηση στη λογική της κοινοβουλευτικής εναλλαγής. Από τη στιγμή που δεν καλύφθηκε αυτό το κενό, ο Αλέξης Τσίπρας έχει δηλώσει ότι επιστρέφει και δεν επιστρέφει μόνος του προφανώς, είναι μια ανάγκη που φαίνεται να διαμορφώνεται».

Ερωτηθείς εάν σε αυτές τις εκλογές επομένως ένας αριστερός ψηφοφόρος θα βρει μπροστά του ψηφοδέλτια και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε: «Αυτό το ερώτημα θα πρέπει να το θέσετε στις ηγεσίες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Βέβαια στην Νέα Αριστερά υπάρχουν αρκετές ιδιαιτερότητες και το μέγεθος – δεν λέω για την ποιότητα- είναι τέτοιο που δεν ξέρω αν έχει ιδιαίτερη σημασία. Οι ψηφοφόροι οι δεξιοί, οι αριστεροί, οι κεντρώοι, οι αντισυστημικοί ή αυτοί που αισθάνονται συστημικοί θα βρουν πολλά ψηφοδέλτια. Το τι επιλογή θα κάνουν για να κυβερνηθεί η χώρα είναι δική τους υπόθεση όπως είναι προσωπική υπόθεση του κάθε πολίτη να επιλέξει σταθερότητα και ηγετικότητα».

Σχετικά με την πολυδιάσπαση του χώρου της Κεντροαριστεράς, είπε: «Αυτός ο χώρος μεγάλωσε πριν πολυδιασπαστεί, δεν το αμφισβητώ, γιατί βρέθηκε η ηγετικότητα, προκειμένου να μαζέψει τα κινήματα της Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας. Σε μια εποχή που ευνοούσε βέβαια μια κινηματική δράση, βρέθηκε ένα πρόσωπο όπως ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Το θέμα είναι να αναρωτηθούμε όλοι πόσο ωριμάσαμε βάσει των αναγκών, και δεν μιλάω τώρα έχοντας στο μυαλό μου κάποιον συγκεκριμένο. Εκτιμώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο και σίγουρα αυτά τα τρία χρόνια που βρέθηκε μακριά από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ανέδειξε κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά και μιλώντας με τους πολίτες, ακόμα και αυτούς που δεν τον ψήφισαν το 2023 και το 2019, αρχίζουν και βλέπουν στο πρόσωπό του μια ισορροπία στο πολιτικό σύστημα και έναν πραγματικό αντίπαλο στη ΝΔ».