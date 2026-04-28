Alimos Classic Car Sunday VII: Bugatti, Maserati και McLaren κάνουν «απόβαση» στον Άλιμο – Εντυπωσιακές φωτογραφίες

«Γκαζωμένο» και με σπάνια δείγματα μηχανικής τελειότητας έρχεται τον Μάιο το φετινό Alimos Classic Car Sunday. Τα κλασικά αυτοκίνητα, αυτά τα αληθινά «Κινητά Μνημεία Πολιτισμού», ανακαλύπτει, αποκαλύπτει και εκθέτει και φέτος το ACCS, η παγκοσμίως μοναδική στατική έκθεση δίπλα στη θάλασσα, κάτω από το βλέμμα του Θουκυδίδη.

Η εκδήλωση του 2026, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 31 Μαΐου, θα είναι όχι μόνο ένα, αλλά… ενάμισι ACCS, αφού το περσινό διακόπηκε πρόωρα εξαιτίας της καταρρακτώδους βροχής.

«Φέτος ξαναφέρνουμε όλα όσα δεν πρόλαβαν να δουν οι χιλιάδες επισκέπτες μας», λέει ο δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης.

«Μουσειακά δείγματα ελληνικής κατασκευής, όπως το P3 του Δημήτρη Κορρέ και το πρώτο ελληνικό αυτοκίνητο του Θεολόγου, σπάνια δείγματα πανάκριβων μελλοντικών κλασικών, αλλά και όλα εκείνα που κάνουν αυτή τη μοναδική εκδήλωση του Αλίμου — σε μία και μόνη Κυριακή κάθε χρόνο — ένα υπερθέαμα αισθητικής και μηχανικής. Ένα γεγονός που αποτελεί ταυτόχρονα και σημαντικό κομμάτι πολιτισμού στη ζωή του μέσου Έλληνα. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο τα αρχαία μας.»

«Το έβδομο ACCS», λέει ο Νίκος Μαστοράκης, δημιουργός και συνδιοργανωτής της εκδήλωσης, «παρουσιάζει, δίπλα στα κλασικά αυτοκίνητα που θα φέρουν ιδιώτες συλλέκτες αλλά και οι μεγαλύτερες λέσχες της χώρας, μερικά supercars που οι επισκέπτες θα έχουν τη σπάνια ευκαιρία να θαυμάσουν από πολύ κοντά.

Ανάμεσά τους, μια ιστορική Bugatti EB110, μια McLaren 570S, αλλά και συλλεκτικές Mercedes-Benz, που είναι φέτος το τιμώμενο αυτοκίνητο. Για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται μαζί μας το επίσημο Mercedes Club, όμως συνεργαζόμαστε τώρα, ακόμη πιο στενά, με το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, του οποίου η παρουσία θα είναι φέτος δυναμικότερη και εντυπωσιακότερη. Και βέβαια, όπως κάθε χρόνο, μαζί μας θα είναι και η ΔΕΗ blue, ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο χθες και το αύριο, όπου στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συγκρίνουν αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού με ηλεκτρικά χωρίς… κυβικά!»

Ήδη έχει ανοίξει η συμμετοχή όχι μόνο για τα κλασικά αυτοκίνητα, αλλά και για τα Future Classics — σύγχρονα υπεραυτοκίνητα που θα θεωρούνται κλασικά… τριάντα χρόνια μετά. Όλα αυτά, μαζί με τα αναμενόμενα 250 συλλεκτικά ιστορικά, κλασικά και supercars, θα παρουσιαστούν σε ατμόσφαιρα γιορτής, με street food εμπνευσμένο από τα 60s και non-stop classic rock από δεκάδες ηχεία, κατά μήκος του θεαματικότερου παραλιακού πεζοδρόμου της ελληνικής Ριβιέρας — όλα με ελεύθερη είσοδο.

*Η συμμετοχή στην έκθεση είναι επίσης δωρεάν και όσοι διαθέτουν το κατάλληλο αυτοκίνητο μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες στο [email protected]