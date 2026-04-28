Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Εφετείο: Η στιγμή της σύλληψης του 89χρονου σε ξενοδοχείο στην Πάτρα

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

89χρονος σύλληψη

Το φως της δημοσιότητας βλέπει μία φωτογραφία ντοκουμέντο από την στιγμή της σύλληψης του 89χρονου, στην Πάτρα. Ο ηλικιωμένος, που πυροβόλησε και τραυμάτισε πέντε ανθρώπους το πρωί της Τρίτης (28/4) στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και το Εφετείο της Αθήνας, συνελήφθη το απόγευμα σε ξενοδοχείο στην Πάτρα.

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, το ξενοδοχείο βρίσκεται κοντά στα ΚΤΕΛ της πόλης, ενώ στην κατοχή του 89χρονου βρέθηκε ένα 38άρι περίστροφο, το οποίο ήταν γεμάτο.

Ο ηλικιωμένος φέρεται να μετακινήθηκε με ταξί από την Αθήνα έως την Πάτρα. Ο αυτοκινητιστής φαίνεται πως ήταν εκείνος που έδωσε πληροφορίες στις αστυνομικές αρχές, οι οποίες έφτασαν τελικά στα ίχνη του 89χρονου.

Μετά την σύλληψή του στην είσοδο του ξενοδοχείου στην Πάτρα, ο ηλικιωμένος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο, όπου και κρατείται μέχρι αυτή την ώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής LiveNews στο Mega, που μετέδωσε την εικόνα από την στιγμή της σύλληψης του 89χρονου, δεν είχε κάνει κράτηση σε κάποιο δωμάτιο του ξενοδοχείου, ενώ φέρεται να σχεδίαζε να μεταβεί με πλοίο στην Ιταλία, με σκοπό να φτάσει στο Στρασβούργο, όπου, φέρεται να έχει γράψει, ότι ήθελε να κάνει επίθεση.

Ο ηλικιωμένος φαίνεται να φοράει ένα καρό πουκάμισο και μία τραγιάσκα. Πληροφορίες που μεταδόθηκαν νωρίτερα σήμερα, ανέφεραν ότι κατά τις επιθέσεις σε ΕΦΚΑ και Εφετείο φορούσε μία καπαρντίνα, κάτω από την οποία φαίνεται πως είχε κρύψει την καραμπίνα με την οποία άνοιξε πυρ.

 

 

