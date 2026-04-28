Ιαπωνία: Η Japan Airlines δοκιμάζει ανθρωποειδή ρομπότ στα αεροδρόμια

Η Japan Airlines (JAL) ανακοίνωσε ότι από τον Μάιο θα ξεκινήσει να χρησιμοποιεί ρομπότ κινεζικής κατασκευής για εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την εταιρεία GMO AI & Robotics και παρουσιάστηκε σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα, σύμφωνα με το BBC.

Έλλειψη εργατικού δυναμικού

Η αεροπορική βιομηχανία της Ιαπωνίας αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, λόγω της αύξησης του τουρισμού και της γήρανσης του πληθυσμού.

Η JAL απασχολεί περίπου 4.000 εργαζόμενους στις υπηρεσίες εδάφους, ωστόσο η πίεση στο ανθρώπινο δυναμικό παραμένει έντονη.

Σχέδια για επέκταση χρήσης

Η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο να επεκτείνει τη χρήση των ρομπότ και σε άλλες εργασίες, όπως ο καθαρισμός καμπινών και η λειτουργία εξοπλισμού εδάφους.

Ήδη σε ορισμένα ιαπωνικά αεροδρόμια χρησιμοποιούνται ρομπότ για περιπολίες ασφαλείας και δραστηριότητες λιανικής.

Ρεκόρ τουρισμού και αυξημένες ανάγκες

Σύμφωνα με στοιχεία της JTB Group, πάνω από επτά εκατομμύρια ξένοι επισκέπτες εισήλθαν στην Ιαπωνία τους πρώτους δύο μήνες του έτους, αυξάνοντας τις ανάγκες σε υποστήριξη αεροδρομίων.

«Σημαντικά οφέλη για τους εργαζόμενους»

Ο πρόεδρος της GMO AI & Robotics, Τομοχίρο Ουτσίντα, σημείωσε ότι παρά τον αυτοματισμό, πολλές λειτουργίες παραμένουν εξαρτημένες από ανθρώπινη εργασία και αντιμετωπίζουν ελλείψεις.

Από την πλευρά της JAL, τονίστηκε ότι η χρήση ρομπότ σε βαριές εργασίες θα προσφέρει «σημαντικά οφέλη στους εργαζόμενους».

Ωστόσο, επισημάνθηκε ότι κρίσιμες λειτουργίες, όπως η διαχείριση της ασφάλειας, θα συνεχίσουν να εκτελούνται αποκλειστικά από ανθρώπους.