Φάμελλος για υποκλοπές: Να ανακληθεί η απαράδεκτη και σκανδαλώδης διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελλος, με αιχμή τις εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών, τα μέτρα στήριξης και την ακρίβεια, σημειώνοντας ότι «δεν πάει άλλο. Δεν αντέχεται άλλο το καθεστώς Μητσοτάκη».

Αναφερόμενος στην αρχειοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έκανε λόγο για μία «βόμβα στα θεμέλια του θεσμού της δικαιοσύνης» και για «χθεσινή απαράδεκτη διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Τζαβέλλα» και ζήτησε την ανάκληση της διάταξης. Σύμφωνα με τον κ. Φάμελλο πρόκειται για «μία ηχηρή απόδειξη ότι βρισκόμαστε στο χειρότερο σημείο λειτουργίας της Δικαιοσύνης, αλλά και των δημοκρατικών θεσμών στην Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευση».

Κατηγόρησε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ότι «έκλεισε την υπόθεση χωρίς έρευνα», παρά την ύπαρξη νέων στοιχείων και σχετικών αιτημάτων, ενώ άφησε αιχμές εναντίον του για «σκανδαλώδη διάταξη», δεδομένου ότι είχε διατελέσει εισαγγελέας στην ΕΥΠ. Υποστήριξε, δε, ότι υπόκεινται σε κριτική και οι δικαστικές κρίσεις, πόσω μάλλον αν παραβιάζουν με κραυγαλέο τρόπο «τη λογική και το δίκαιο».

«Γιατί αναντίλεκτα ο εκβιαζόμενος και κρυπτόμενος πρωθυπουργός θα ένιωσε μεγάλη ανακούφιση με τη διάταξη Τζαβέλλα», σχολίασε, ενώ επανέλαβε την προειδοποίηση προς την κυβέρνηση να μη «μεθοδεύσει» την αλλαγή θεσμικού πλαισίου για να «εξαγοράσει την σιωπή του Ντίλιαν ώστε να πέσει στα μαλακά».

Ζήτησε την ανάκληση της «απαράδεκτης διάταξης», δηλώνοντας πως «είναι υποχρέωσή μας να μιλήσουμε καθαρά όπως κάναμε και σε άλλες περιπτώσεις για λανθασμένες αποφάσεις της δικαιοσύνης, που ανακλήθηκαν με πίεση της κοινωνίας και της αντιπολίτευσης». Επιπρόσθετα, κάλεσε όλες τις «δημοκρατικές πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις» να συνεννοηθούν «για να αποκατασταθεί το Κράτος Δικαίου, που έχει πληγεί βάναυσα από το καθεστώς Μητσοτάκη», παραπέμποντας σε ήδη ληφθείσες κοινές πρωτοβουλίες της αντιπολίτευσης για την ανάκληση της διάταξης Τζαβέλλα και για την πρόταση εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε και στην πρόταση που έχει υποβάλει πρόσφατα ο ΣΥΡΙΖΑ για κοινή πρόταση δυσπιστίας από τα προοδευτικά κόμματα, «για να φύγει το συντομότερο αυτή η επικίνδυνη κυβέρνηση, για κοινή στάση στη Συνταγματική Αναθεώρηση -και ειδικότερα για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης- και για συντονισμό των δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη».

Σχετικά με την σημερινή επιστολή των πέντε βουλευτών της ΝΔ για το επιτελικό κράτος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε ότι «μιλούν για θεσμική ανισορροπία, για υπερσυγκέντρωση εξουσιών σε μικρούς πυρήνες, για αποτυχία ελέγχου της διαφθοράς από το επιτελικό κράτος», με αποτέλεσμα να διαψεύδεται το επιχείρημα του πρωθυπουργού περί «λαϊκής νομιμοποίησης».

Πυρά για την οικονομική πολιτική

Αναφερόμενος στα θέματα της οικονομίας, ο Σωκράτης Φάμελλος είπε πως και αυτά «πλήττονται από την κρίση στο κράτος δικαίου», καθώς το «μείγμα» της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης συνδυάζει τη «διπλή αδικία των υψηλών έμμεσων φόρων και των υπερπλεονασμάτων με τη χαμηλή φορολόγηση του προκλητικού πλούτου και των μερισμάτων».

«Την μέρα που συζητιόταν η άρση ασυλίας 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, την ημέρα που η Ευρωπαία Εισαγγελέας βρισκόταν στην Ελλάδα για υποθέσεις διαφθοράς, η κυβέρνηση επέλεξε να ανακοινώσει “έκτακτα μέτρα” 500 εκατομμυρίων εκμεταλλευόμενη την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το πλεόνασμα. Δεν ήταν τυχαία σύμπτωση», είπε χαρακτηριστικά, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση «επικοινωνιακά τρικ» με σκοπό «να κρυφτούν τα σκάνδαλα».

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τα πρόσφατα μέτρα δεν έλυσαν το πρόβλημα της αύξησης των τιμών, την ώρα που η κυβέρνηση, όπως είπε, αρνείται να αντιμετωπίσει την αισχροκέρδεια και συνεχίζει την άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση των καρτέλ.

«Για τους φίλους σας βρίσκετε δισεκατομμύρια. Για τους συνταξιούχους και τις ευάλωτες οικογένειες δεν βρίσκετε», είπε σχολιάζοντας παράλληλα τα υπερπλεονάσματα που ξεπερνούν κατά 80% τους στόχους πλεονασμάτων που η ίδια η κυβέρνηση είχε βάλει.

Επανέλαβε τις αντιπροτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι η μείωση του ΕΦΚ στο κατώτατο όριο της ΕΕ, η αναστολή ΦΠΑ για έξι μήνες και η επαναφορά της 13ης σύνταξης, που η κυβέρνηση ψήφισε ως αντιπολίτευση και κατάργησε ως κυβέρνηση.

Σχετικά με το τρέχον νομοσχέδιο, είπε πως η κυβέρνηση συνεχίζει την ίδια πολιτική και γι’ αυτό επιλέγει «μια νέα σύμβαση που συνεπάγεται λιγότερα εγγυημένα έσοδα για το κράτος, ενώ το Δημόσιο αναλαμβάνει μεγαλύτερο ρίσκο».

«Το κυριότερο, όμως, είναι ότι δεν υπάρχουν πρωτοβουλίες για το πρόβλημα του εθισμού, της υπερέκθεσης των νέων και τους κινδύνους κατάχρησης. Πρόκειται πρωτίστως για κοινωνικό ζήτημα, όπου απαιτείται ισχυρή εποπτεία, ενεργός ρόλος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, πολιτική πρόληψης», πρόσθεσε.

«Δεν πάει άλλο. Δεν αντέχεται άλλο το καθεστώς Μητσοτάκη. Δεν αντέχεται άλλο η αδικία, τα σκάνδαλα, οι παράνομες παρακολουθήσεις με παράνομα λογισμικά, η καταπάτηση κράτους δικαίου, η κλεψιά που βαφτίζεται “σταθερότητ”, τα υπερπλεονάσματα που χτίζονται πάνω στην εξάντληση της κοινωνίας», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και κατέληξε τονίζοντας την ανάγκη να φύγει η κυβέρνηση το συντομότερο και να έρθει μια «προοδευτική κυβέρνηση και να επιστρέψει η ελπίδα εκεί που ανήκει: στους πολλούς και όχι στους λίγους και ημέτερους».

PΠηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ