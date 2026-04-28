Βαρδακαστάνης στον Realfm 97,8: Aμνησία pass δεν υπάρχει – Τι είπε για το ενδεχόμενο συνεργασιών, τη ΝΔ και τον Αλέξη Τσίπρα

Για τις προτεραιότητες που έχει ως νέος Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, τον εκλογικό στόχο του κόμματος και το ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλα κόμματα της Κεντροαριστεράς, μίλησε ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8.

Σχετικά με τις προτεραιότητές του, είπε: «Η βασική ευθύνη του Γραμματέα είναι να συνεργαστεί με τα στελέχη στο κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και να θέσει το κόμμα, τον κομματικό οργανισμό ΠΑΣΟΚ σε πλήρη λειτουργία και ετοιμότητα, το ίδιο και τον πολιτικό οργανισμό ΠΑΣΟΚ. Έχουμε ήδη ξεκινήσει, πρέπει να θέσουμε σε λειτουργία τα νέα όργανα του κινήματος, όπως καθορίστηκαν από το Συνέδριο και εντάχθηκαν στο καταστατικό μας, τα περιφερειακά συμβούλια, έχουν εκλεγεί τα μέλη από το Συνέδριο. Συνεπώς έχουμε αιρετά περιφερειακά συμβούλια στο ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι είμαστε το μόνο κόμμα που έχει.

Έχουμε προβεί σε αλλαγές και στις νομαρχιακές και στις Δημοτικές Οργανώσεις, συνεπώς η υποχρέωση μας είναι πολύ άμεσα, να τις θέσουμε σε πλήρη λειτουργία, να δουλέψουμε τα ψηφοδέλτια, που ήδη έχουν ξεκινήσει, με την ευθύνη του ιστορικού στελέχους, Πέτρου Λάμπρου. Έχουμε αρχίσει από τον Φεβρουάριο (σ.σ. για τα ψηφοδέλτια). Και την φυσικά τη διεύρυνση, που σε όλη την προσπάθεια είναι επικεφαλής ο Κώστας Σκανδαλίδης».

Ερωτηθείς αν η διεύρυνση πρέπει να είναι προς τα αριστερά ή τα δεξιά, τόνισε: «Ο Ανδρέας Παπανδρέου έλεγε ότι ο ζωτικός χώρος του ΠΑΣΟΚ είναι από τις παρυφές της Νέας Δημοκρατίας έως τις παρυφές του ΚΚΕ. Και το έκανε πράξη και αυτός και το ΠΑΣΟΚ σε όλη τη διαδρομή του. Είναι στο DNA του, δεν αλλάζει αυτό».

Ο εκλογικός στόχος

Όσον αφορά εάν είναι εφικτός ο εκλογικός στόχος που έχει θέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης να κερδίσει τη ΝΔ έστω και με μία ψήφο διαφορά, με δεδομένο ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το αντίθετο, απάντησε, επικαλούμενος την τελευταία δημοσκόπηση της GPO για τα Παραπολιτικά.

«Τον Μάρτη η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου είχε 26,1%, τον Απρίλη 23,8%. Το ΠΑΣΟΚ είχε 11,4% τον Μάρτη, τον Απρίλη 12,8%. 14,7 η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων τον Μάρτη, 11% τον Απρίλη. Το εκλογικό τοπίο που θα έχουμε το βράδυ των εκλογών -όποτε γίνουν, από τον Σεπτέμβριο και μετά, κατά την γνώμη μας, μέχρι τον Μάρτιο ή Απρίλιο μπορεί να γίνουν, θα είναι πολύ διαφορετικό από το δημοσκοπικό τοπίο που έχουμε σήμερα γιατί έχουμε πιο πολλές πιθανές μεταβλητές του πολιτικού συστήματος, δηλαδή των κομμάτων που θα λάβουν μέρος από ό,τι έχουμε σταθερές τώρα» τόνισε.

Τι απάντησε για το ενδεχόμενο συνεργασιών

Ερωτηθείς γιατί δεν μπαίνει το ΠΑΣΟΚ σε διαδικασία συζητήσεων με άλλα κόμματα από τον χώρο της Κεντροαριστεράς, ενώ θα μπορούσε να επιδιώξει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, σημείωσε:

«Η συζήτηση αυτή έγινε προσυνεδριακά και το συνέδριό μας αποφάσισε να προχωρήσουμε την αυτόνομη πολιτικά πορεία μας μέχρι τις εκλογές, με στόχο να έχουμε την πρώτη θέση, έστω με μία ψήφο. Ο λαός θα αποφασίσει και αμέσως μετά, αν μας δώσει την ευκαιρία – και θα αγωνιστούμε πολύ να έχουμε αυτή την ευκαιρία- να θέσουμε την ατζέντα. Θα συνομιλήσουμε με τους πολιτικούς σχηματισμούς που θα έχει βάλει επίσης στη Βουλή, και θα συμφωνήσουν ή θα μπορούν να συμφωνήσουν με το πρόγραμμά μας. Δεν υπάρχει πιθανότητα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία».

Ερωτηθείς γιατί το ΠΑΣΟΚ λέει όχι σε συνεργασία με τη ΝΔ, ανέφερε: «Το ΠΑΣΟΚ μόνο του, ανέλαβε την ευθύνη της διάσωσης της χώρας με το πρώτο μνημόνιο και η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε να ψηφίσει το πρώτο μνημόνιο τον Μάιο του 2010 και βγήκε στα Ζάππεια. Όταν το 2012 δημιουργήθηκε η κυβέρνηση των τριών κομμάτων – Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ- ποιος προσχώρησε στη διάσωση της χώρας; Εμείς που δεν είχαμε τα Ζάππεια ή ο κ. Σαμαράς που είχε τα Ζάππεια;», ενώ έκανε λόγο για αναγκαστική συνεργασία για τη διάσωση της χώρας». «Tώρα μην θέλουν να μας βγάλουν και αμνησία pass. Εντάξει, δίνουν το Fuel Pass. μην βγάλουν και αμνησία Pass» είπε.

Σε διευκρινιστική ερώτηση αν υπάρχει πιθανότητα να δούμε ενιαίο ψηφοδέλτιο της ευρύτερης δημοκρατικής παράταξης, αν στηθούν δεύτερες κάλπες, με αφορμή και δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι υπάρχουν πιέσεις για «σύμπραξη» Ανδρουλάκη – Τσίπρα σε μία τέτοια περίπτωση, είπε: «Να δώσουμε την ευκαιρία στο λαό να μιλήσει στις πρώτες κάλπες και η εντολή του θα είναι και για τις δεύτερες. Και σε αυτό το θέμα τον λόγο έχει ο Πρόεδρος και τα όργανα του κινήματος και όχι ο ομιλών».

Για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα την επόμενη ημέρα και αν ανησυχεί ότι το κόμμα του μπορεί να κάνει ζημιά στο ΠΑΣΟΚ, τόνισε: «Αυτά θα κριθούν όταν θα δούμε τη λίστα, το κόμμα, την κίνηση, ό,τι μορφή πάρει η πρόταση του κ. Τσίπρα. Αυτά θα τα δούμε στον στίβο της κοινωνίας και της πολιτικής. Διότι δεν θα ξεχάσουμε. Σας είπα αμνησία pass δεν υπάρχει. Ο κ. Τσίπρας εκρίθη ως πρωθυπουργός και κρίθηκε ως επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

Όπως ανέφερε, το ΠΑΣΟΚ δεν αναμειγνύεται σε όσα έγιναν στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ήταν δική του επιλογή, σημειώνοντας ότι στον «στίβο της κοινωνίας, της πολιτικής και της ζωής οι πολίτες θα αποφασίσουν και θα δώσουν εντολή προς όλες τις κατευθύνσεις».

Τι είπε για τις υποκλοπές

Απαντώντας σε όσα είπε στον Realfm 97,8 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για την υπόθεση των υποκλοπών και τον Νίκο Ανδρουλάκη, σχολίασε:

«Εγώ θα έλεγα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να φροντίσει να προστατεύσει καλύτερα την κυβέρνηση και τη ΝΔ και να αφήσει το ΠΑΣΟΚ να χαράσσει τον δρόμο του. Έχουμε τον κ. Γεωργιάδη, ο οποίος λέει ότι με έναν νόμο μπορούμε να καταργήσουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν είναι θεσμός η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ευρώπη; Δεν είναι Δικαιοσύνη;

Ερχόμαστε τώρα στην υπόθεση των υποκλοπών. Τι είπε ο κ. Ανδρουλάκης; Είπε ότι δεν έκανε στοιχειωδώς το απλούστερο όλων ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, να κάνει έρευνα. Εμείς δεν λέμε να βγάλει το αποτέλεσμα που εμείς θέλουμε ή δεν θέλουμε. Να κάνει έρευνα λέμε. Δηλαδή πήρε την απόφαση της παραπομπής που κάνει ο Πλημμελειοδίκης από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο που καταδίκασε τους 4, 126 χρόνια, που έβαζε και θέματα κατασκοπείας κλπ, και το θεώρησε ότι δεν είναι άξιο καν διερεύνησης. Και εμείς τι λέμε; Αφού δεν ρίχνει φως ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, πάμε σε Εξεταστική Επιτροπή να πέσει φως».

«Στη Δημοκρατία έχουμε συμφωνήσει ότι και οι κρίνοντες κρίνονται. Είναι ιστορικό, διαχρονικό και μάλιστα ειπώθηκε σε πολύ δύσκολες εποχές» συμπλήρωσε ο κ. Βαρδακαστάνης ενώ απαντώντας στην κυβέρνηση που κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για α λα καρτ στάση του απέναντι στη Δικαιοσύνη, είπε: «Εμείς δεν λέμε ούτε ζήτω η Κοβέσι, ούτε κάτω ο Τζαβέλας. Λέμε ότι πρέπει να υπάρχει θεσμικά, να λειτουργεί το κράτος δικαίου. Δηλαδή να διερευνάται η υπόθεση και να αποδίδεται δίκαιο. Από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τους αρχηγούς που παρακολουθούσαν δεν υπάρχει τίποτα να ξέρουμε; Πού πήγαν αυτά; Σε ποιανού τα χέρια βρίσκονται αυτά που παρακολούθησαν; Ο ελληνικός λαός δεν οφείλει να γνωρίζει;».

