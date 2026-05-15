Θεσσαλονίκη: Ανασύρθηκε η σορός από τον ποταμό Λουδία – Ήταν δεμένη με αλυσίδα και σύρμα

Enikos Newsroom

Θεσσαλονίκη- πτώμα- Λουδίας ποταμός
Ανασύρθηκε η σορός που εντοπίστηκε το πρωί στον ποταμό Λουδία, έξω από τη Θεσσαλονίκη, ενώ στο σημείο βρίσκεται ιατροδικαστής.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η σορός ήταν δεμένη με σύρμα και αλυσίδα, ενώ μέχρι στιγμής δεν κατέστη εφικτή η ταυτοποίησή της.

Οι αρχές εξετάζουν εάν ανήκει στον 54χρονο που δολοφονήθηκε με πυροβολισμό στο κεφάλι, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, στα Κύμινα.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο άτομα- ένας 43χρονος που έχει ήδη προφυλακιστεί κι ένας 44χρονος, η απολογία του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη.

