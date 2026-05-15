Κως: Συνελήφθη 24χρονος για εκδικητική πορνογραφία

Enikos Newsroom

Κοινωνία

Συνελήφθη χθες το απόγευμα στην Κω ένας 24χρονος, κάτοικος του νησιού, κατηγορούμενος για εκδικητική πορνογραφία. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε μετά από καταγγελία νεαρής Ολλανδής τουρίστριας, με την οποία νωρίτερα είχαν συνευρεθεί.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 24χρονος, εν αγνοία της ίδιας, την αποτύπωσε σε φωτογραφία ενώ ήταν γυμνή και στη συνέχεια την έστειλε σε φίλο του. Όταν η νεαρή το αντιλήφθηκε, μετέβη αμέσως στο Αστυνομικό Τμήμα της Κω και υπέβαλε σε βάρος του μηνυτήρια αναφορά.

Ο 24χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα της Κω.

Πηγή: ΑΠΕ

