Το βίντεο Γεωργιάδη από το Κέντρο Υγείας Σαπών και η αντίδραση Ζαχαριάδη – «Αντί να απολογείται για το ΕΣΥ αποκαλεί όσους διαμαρτύρονται αχαΐρευτους»

Την έντονη αντίδραση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστα Ζαχαριάδη, προκάλεσε η ανάρτηση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, από την επίσκεψή του στο Κέντρο Υγείας στις Σάπες Ροδόπης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέβασε στο X ένα βίντεο και έγραψε: «επιθεώρησα τα έργα για την Ανακατασκευή από την αρχή του Κέντρου Υγείας στις Σάπες Ροδόπης. Είχε να μπει έστω μία βίδα από το 1988….σε 4 μήνες θα το εγκαινιάσουμε ολοκαίνουργιο. Aφήστε τους τώρα να φωνάζουν. Το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο».

Στο βίντεο, ο υπουργός Υγείας ακούγεται να λέει «δεν παν να φωνάζουν διάφοροι αχαΐρευτοι. Φτιάχνουμε το νέο ΕΣΥ με μεγάλη ταχύτητα».

Ζαχαριάδης: «Αντί να απολογείται για το ΕΣΥ αποκαλεί όσους διαμαρτύρονται αχαΐρευτους»

Με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, σχολίασε τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας, αναφέροντας: «Αντί να απολογείται για την κατάσταση στο ΕΣΥ ο κ. Γεωργιάδης, είχε το θράσος να αποκαλέσει το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας, όσους διαμαρτύρονται και διεκδικούν ως ‘αχαΐρευτους’».

«Με αφορμή τα έργα ανακαίνισης στο Κέντρο Υγείας Σαπών του νομού Ροδόπης, ανάρτησε ένα προσβλητικό video για όσους του ασκούν κριτική. Αυτή είναι η υπεραλαζονεία της εξουσίας τον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης. Μόλις λίγες μέρες πριν, ήρθαν στο φως τα στοιχεία της Eurostat που κατατάσσουν την χώρα μας ουραγό στην πρόσβαση σε υπηρεσίες δημόσιας υγείας. Είναι επίσης γνωστό ότι με την κυβέρνηση Μητσοτάκη είμαστε ‘πρωταθλητές’ στην Ευρώπη σε ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία και την περίθαλψη. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο υπουργός και η κυβέρνηση Μητσοτάκη στοχοποιούν τους εργαζόμενους στον κλάδο της Υγείας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βλάπτει σοβαρά τη δημόσια Υγεία, τον ορθολογισμό και το ΕΣΥ. Οι ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, δεν μπορούν να υποκατασταθούν με video στα social media και προσβολές» πρόσθεσε ο Κώστας Ζαχαριάδης.

«Αυτός είναι ο ορισμός της τοξικότητας, αυτός είναι ο ορισμός της λάσπης, αυτός είναι ο ορισμός της συκοφάντησης των εργαζόμενων που όλοι μαζί υποτίθεται χειροκροτούσαμε και ευχαριστούσαμε πριν πέντε χρόνια. Ντροπή, ντροπή, ντροπή!» κατέληξε.

Λίγο αργότερα, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανάρτησε άλλο βίντεο από την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου, όπως τονίζει, είχε «την πιο ζέστη υποδοχή έως σήμερα σε Νοσοκομείο».

«Δεν είναι παντού οι συνδικαλιστές ίδιοι τελικά. Το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο» έγραψε ο υπουργός Υγείας.

«Σήμερα στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής είχα την πιο ζέστη υποδοχή που είχα έως σήμερα σε Νοσοκομείο, ως και λουλούδια με περίμεναν για να με ευχαριστήσουν για την πρόοδο που επιτύχαμε εκεί αυτόν τον χρόνο. Το Νοσοκομείο εκεί πάει εξαιρετικά και όλοι είναι ενθουσιασμένοι για την μεταφοράς μας του χρόνου στο νέο Νοσοκομείο δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». Δεν είναι παντού οι συνδικαλιστές ίδιοι τελικά. Το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο».