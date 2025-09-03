ΗΠΑ: Η Φλόριντα τερματίζει τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, ακόμη και στα σχολεία

Η πολιτεία της Φλόριντα, στις ΗΠΑ,  σχεδιάζει να βάλει τέλος σε όλες τις πολιτειακές εντολές υποχρεωτικού εμβολιασμού, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης που αφορά τα παιδιά ώστε να γίνουν δεκτά στο σχολείο, ανακοίνωσε ο αρχίατρος της Πολιτείας, Τζόζεφ Λαντάπο, παρομοιάζοντας τις οδηγίες για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό αυτές με «σκλαβιά».

«Όλες είναι λάθος και μυρίζουν περιφρόνηση και δουλεία. Ποιος είμαι εγώ, ως κυβέρνηση ή οτιδήποτε άλλο, ποιος είμαι εγώ που θα σας πω τι να κάνετε με το σώμα σας;» είπε ο Λαντάπο σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Τάμπα.

Ο αρχίατρος είχε στο πλευρό του τον Ρεπουμπλικάνο κυβερνήτη της Φλόριντα Ρον Ντεσάντις, ο οποίος ανήγαγε σε βασικό δόγμα της πρώτης θητείας του την αντίσταση στις εντολές για την αντιμετώπιση της Covid-19.

Όλες οι Πολιτείες των ΗΠΑ απαιτούν τα παιδιά να κάνουν εμβόλια, για να φοιτήσουν σε δημόσια σχολεία, με διάφορες εξαιρέσεις ανά Πολιτεία. Τα ποσοστά εμβολιασμού για ασθένειες όπως η ιλαρά, η πολιομυελίτιδα και η διφθερίτιδα μειώθηκαν στα νηπιαγωγεία κατά τη σχολική χρονιά 2024-25, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, με βάση ομοσπονδιακά στοιχεία.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) ανακοίνωσαν τα νέα στοιχεία τον Ιούλιο, εν μέσω μιας επιδημίας ιλαράς. Εκείνον τον μήνα, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο μετά το 2000, όταν είχε ανακοινωθεί ότι εξαλείφθηκε η ασθένεια στις ΗΠΑ.

Η Δρ Σούζαν Κρέσλι, η πρόεδρος της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής, υπερασπίστηκε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στα σχολεία, σημειώνοντας τους κινδύνους που συνεπάγεται η στενή επαφή των παιδιών. «Όταν όλοι σε ένα σχολείο είναι εμβολιασμένοι, είναι δυσκολότερο να εξαπλωθεί η ασθένεια και ευκολότερο για όλους να συνεχιστεί η διασκέδαση και η μάθηση. Όταν τα παιδιά είναι άρρωστα και δεν πηγαίνουν στο σχολείο, οι γονείς επίσης δεν πηγαίνουν στη δουλειά τους, κάτι που δεν επηρεάζει μόνο εκείνες τις οικογένειες αλλά επίσης και την τοπική οικονομία. Ανησυχούμε ότι η σημερινή ανακοίνωση του κυβερνήτη Ντεσάντις θα θέσει σε μεγαλύτερο κίνδυνο τα παιδιά στη Φλόριντα και θα έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις στην κοινότητά τους», είπε η γιατρός.

Ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ αμφισβητεί εδώ και χρόνια την ασφάλεια των εμβολίων και προωθούσε την άποψη ότι ευθύνονται για τον αυτισμό, αν και αυτό δεν στηρίζεται σε  επιστημονικά στοιχεία.

Ο Λαντάπο έχει επικριθεί επίσης για κάποιες απόψεις του και την αντιεμβολιαστική στάση του. Πέρυσι ζήτησε να σταματήσει η χρήση των εμβολίων mRNA για τον κορονοϊό και προέτρεψε τις κοινότητες να μην προσθέτουν φθόριο στο πόσιμο νερό.

Σύμφωνα με στοιχεία των CDC, τη σχολική χρονιά 2024-25, περίπου το 5,1% των παιδιών που φοιτούσαν σε νηπιαγωγεία στη Φλόριντα (11.287 παιδιά) δεν έκανε ένα ή περισσότερα εμβόλια.

