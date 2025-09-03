Κόρινθος: Συνεχίζεται το θρίλερ με τον 22χρονο που εντοπίστηκε νεκρός – Η ιατροδικαστική και η εκτίμηση του Δημήτρη Γαλεντέρη

Μυστήριο εξακολουθεί να επικρατεί σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του 22χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στον Άσσο Κορινθίας. Ο νεαρός βρέθηκε μαχαιρωμένος μέσα στο σπίτι του τα ξημερώματα της Τρίτης και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο από την οικογένειά του, έχοντας διαμπερές τραύμα στον λαιμό. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, εντοπίστηκαν δύο τραύματα από μαχαίρι στον λαιμό του 22χρονου, ένα αριστερά, βαθύτερο, και ένας δεξιά. Επίσης, εντοπίστηκαν εκδορές στην κοιλιακή χώρα. Αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, σε μία προσπάθεια να πέσει περισσότερο φως στις συνθήκες θανάτου του 22χρονου.

Ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης σχολίασε τα τραύματα που εντοπίστηκαν στον 22χρονο από την Κόρινθο.

«Τα τραύματα αυτά είναι αυτοχειρίας»

Ο ιατροδικαστής κ. Γαλεντέρης εξέφρασε την εκτίμησή του ότι «τα τραύματα αυτά είναι αυτοχειρίας. Τα τραύματα αυτά έχουν συνήθως παράλληλα κατά τον κάθετο άξονα του τραχήλου. Τα τραύματα που παρουσιάζει στην κοιλιά είναι συμβατά με τραύματα δισταγμού. Δημιουργούν τραύματα στον εαυτό τους σε απόφαση να πάρουν την ζωή τους με τα ίδια τους τα χέρια και μετά το μετανιώνουν για τα επιπόλαια τραύματα».

«Αυτό που μου ξινίζει είναι γιατί προσπάθησε με το αντίθετο χέρι να προκαλέσει τραύμα»

Συνεχίζοντας, ο κ. Γαλεντέρης είπε: «Τα τραύματα στην κοιλιά μπορεί να είναι τραύματα δισταγμού. Για να ισχυροποιηθεί η υποψία της ανθρωποκτονίας θα πρέπει να υπάρχουν σημεία ακινητοποίησης ή να ναρκωθεί. Γι΄ αυτό πιστεύω πως ο ιατροδικαστής ορθώς περιμένει τα αποτελέσματα τον τοξικολογικών εξετάσεων για να μπορέσει να έχει πλήρη εικόνα της υπόθεσης. Αυτό που μου ξινίζει είναι γιατί προσπάθησε με το αντίθετο χέρι να προκαλέσει τραύμα. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να το ξαναδούμε. Το συνηθέστερο είναι ότι το βαθύ τραύμα είναι το τελευταίο τραύμα. Τα πρώτα είναι δισταγμού και πιο επιπόλαια».