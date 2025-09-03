Τραγωδία στα Πατήσια: Γυναίκα γέννησε στο σπίτι της και πέθανε – Νεκρό και το νεογνό

Τραγωδία το απόγευμα της Τετάρτης (3/9) στα Πατήσια, καθώς μια γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε σπίτι, επί της οδού Σκρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 34χρονη γυναίκα ήταν έγκυος (8 μηνών), γέννησε το παιδί της και στην συνέχεια άφησε την τελευταία της πνοή, πιθανότατα από αιμορραγία. Νεκρό είναι και το νεογνό.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μέσα στο διαμέρισμα εντοπίστηκε ο σύντροφός της άτυχης γυναίκας, ένας 34χρονος Γεωργιανός, ενώ βρέθηκε και ένα ψαλίδι, το οποίο φέρεται να χρησιμοποίησε ο τελευταίος για να να κόψει τον ομφάλιο λώρο.

Σε άλλο δωμάτιο του διαμερίσματος υπήρχαν και τα δύο παιδιά της 34χρονης (3 και 5 ετών), τα οποία είναι καλά στην υγεία τους.

Στο σημείο έχει μεταβεί ιατροδικαστής προκειμένου να διαπιστώσει τα ακριβή αίτια του θανάτου της γυναίκας.

