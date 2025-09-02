Κόρινθος: Μυστήριο με τον θάνατο του 22χρονου – «Τον βρήκε μαχαιρωμένο ο πατέρας του», λέει ο παππούς του

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κόρινθος: Μυστήριο με τον θάνατο του 22χρονου – «Τον βρήκε μαχαιρωμένο ο πατέρας του», λέει ο παππούς του

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τον θάνατο ενός 22χρονου νεαρού στον Άσσο Κορινθίας, που βρέθηκε μαχαιρωμένος μέσα στο σπίτι του τα ξημερώματα της Τρίτης και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο από την οικογένειά του, έχοντας διαμπερές τραύμα στον λαιμό. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Συγγενείς του θύματος μίλησαν στο κεντρικό δελτίο του Star εκφράζοντας τον πόνο και την οργή τους.

«Ήταν πολύ καλό παιδί. Τον βρήκε μαχαιρωμένο μέσα στο σπίτι ο πατέρας του. Η μητέρα και η αδελφή του ήταν μέσα, ενώ ο άλλος του αδελφός έλειπε λόγω δουλειάς», δήλωσε ο παππούς του.

Η οικογένεια δεν κάλεσε ασθενοφόρο

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως δεν κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο 22χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου με ιδιωτικό όχημα από τους γονείς και τον αδελφό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε υποστεί βαριά αιμορραγία, με τον λαιμό του κομμένο και από τις δύο πλευρές στο ύψος των καρωτίδων.

Οι παππούδες του αποκάλυψαν επίσης ότι πέρσι ο νεαρός είχε γλιτώσει από σοβαρό τροχαίο με τη μηχανή του, στο οποίο είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. «Γλίτωσε από το τροχαίο και έφυγε έτσι, με αυτό τον τρόπο…», ανέφερε συντετριμμένος ο ένας από αυτούς.

Οι γιατροί του νοσοκομείου ενημέρωσαν αμέσως τις αστυνομικές αρχές για τις συνθήκες του θανάτου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Πάντως, γείτονες της οικογένειας δηλώνουν πως δεν αντιλήφθηκαν το παραμικρό εκείνη τη νύχτα.

Το φως στα ακριβή αίτια αναμένεται να ρίξουν οι ιατροδικαστικές εξετάσεις, καθώς και οι καταθέσεις των μελών της οικογένειας του άτυχου νέου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Επίσκεψη Άδωνι Γεωργιάδη σε νοσοκομεία του Έβρου στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ

Νέα μελέτη αποκαλύπτει για ποιες ειδήσεις προτιμούν να ενημερώνονται οι ναρκισσιστές

Παπαθανάσης: Στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Νέας Ιωνίας, ύψους 1.186.11...

Ενίσχυση της Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων: Η νέα εποχή του my1521

Τα chatbots μπορούν να χειραγωγηθούν μέσω κολακείας και κοινωνικής πίεσης

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
23:06 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ο χάρτης των «αμαρτωλών» ΑΦΜ και οι πιο κραυγαλέες περιπτώσεις

«Ζαλίζουν» τα στοιχεία για τα ποσά που έλαβαν παράνομα «δικαιούχοι» των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠ...
22:58 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά σε επιχείρηση στο Περιστέρι: Ένα άτομο μεταφέρθηκε με αναπνευστικά στο «Σισμανόγλειο»

Στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκε ένα άτομο, από κτίριο που βρίσκεται κοντ...
22:35 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

ΥΠΕΝ: «Η Μαύρη Βίβλος του ΠΑΣΟΚ θολώνει με αποσπασματικά στοιχεία την αλήθεια»

Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε αποσπασματικά στοιχεία για να εργαλειοποιήσει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα για κάθε...
22:25 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Μαφία της Κρήτης: «Ο Δήμαρχος της πόλης ουδεμία εμπλοκή ή συμμετοχή είχε στην υπόθεση», λέει η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων

«Ο Δήμαρχος Χανίων ουδεμία εμπλοκή ή συμμετοχή είχε στην υπόθεση» τονίζεται σε ανακοίνωση που ...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix