Κόντρα Πλεύρη – Κωνσταντοπούλου: «Δεν έχετε υπερασπιστεί ως δικηγόρος κατατρεγμένους ανθρώπους που ζητούσαν άσυλο» – «Είναι καταγεγραμμένη η κοινωνική και ακτιβιστική δικηγορία που υπηρετώ»

Κόντρα ξέσπασε στη Βουλή μεταξύ του Θάνου Πλεύρη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του πλαισίου και των διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών.

Στην ομιλία της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, είχε κάνει λόγο για αναβίωση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και για προσπάθεια αντιμετάθεσης των αλγεινών συνθηκών που βιώνουν οι πολίτες, σε κάποιον άλλον – στους ξένους, που αυτοί δήθεν φταίνε, οι οποίοι είναι άνθρωποι εξαθλιωμένοι, που σίγουρα θέλουν να μείνουν στη χώρα τους, την οποία, ωστόσο, κάποιοι τη βομβαρδίζουν ή άλλοι την καταλαμβάνουν με τα όπλα.

Δεν έχετε υπερασπιστεί ως δικηγόρος κατατρεγμένους ανθρώπους που ζητούσαν άσυλο, αλλά ευνοημένους που διώκονταν για οικονομικά εγκλήματα, απάντησε στην κα Κωνσταντοπούλου ο κ. Πλεύρης. Δεν σας είδα να χειρίζεστε υποθέσεις ασύλου κατατρεγμένων αλλά ευνοημένων, πρόσθεσε. «Έχετε υπερασπιστεί για τα κρυπτονομίσματα, έναν Ρώσο που κατάφερνε να παραμένει με συνεχείς δικαστικές διαδικασίες, και ο οποίος τελικά καταδικάστηκε στη Γαλλία. Χειριστήκατε άλλη υπόθεση με άτομο που είχε τρεις υπηκοότητες, με εταιρεία στη λατινική Αμερική και 1,8 εκατομμύρια, και μάλιστα μηνύσατε και τον χειριστή της υπόθεσης ασύλου ότι παραβίασε τα δικαιώματα της. Επίσης έναν άλλο Ρώσο, που πάλι υπήρχε ένταλμα από την Ιντερπόλ και αναλάβατε την υπόθεση του, που ήτανε γύρω στα 29 δισεκ. ρούβλια» είπε ο κ. Πλεύρης.

Απαντώντας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για συκοφαντίες. «Είμαι 22,5 χρόνια δικηγόρος. Είναι καταγεγραμμένη η κοινωνική και ακτιβιστική δικηγορία που υπηρετώ, η υπεράσπιση αδύναμων απέναντι σε αδυσώπητες εξουσίες και απέναντι σε διεθνή συμφέροντα», είπε. Σύμφωνα με την κα Κωνσταντοπούλου, στην υπόθεση Βίνικ υπήρξε παρέμβαση Μητσοτάκη, ενώ στη Γαλλία, ο πρώην πελάτης της αθωώθηκε στις 21 κακουργηματικές κατηγορίες και του επιβλήθηκε μόνο μία πλημμελημματική ποινή.

Έχω υπερασπιστεί και άλλο Ρώσο, που διώχθηκε πολιτικά στη χώρα του επειδή τάχθηκε κατά της προσάρτησης της Κριμαίας συμπλήρωσε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Τον Ρώσο “Mr Bitcoin” υπερασπιστήκατε και όχι κάποιον που ήρθε με τη βάρκα, ανταπάντησε ο κ. Πλεύρης.

Εξάλλου, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου διέψευσε την κα Κωνσταντοπούλου, σύμφωνα με την οποία, δημοσιεύματα φέρουν τον υφυπουργό κ. Μυλωνάκη, να κατείχε στοιχεία από την έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πριν αυτά δημοσιοποιηθούν.

«Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο σε αυτά που λέτε. Πείτε, ποιος κατονόμασε τον κ. Μυλωνάκη για οτιδήποτε; Πουθενά. Αναφέρεστε σε δημοσιεύματα τα οποία επιβεβαιώνετε η ίδια, χωρίς να αναφέρεται πουθενά ο κύριος Μυλωνάκης. [..] Χθες (στη Βουλή) ο Μυλωνάκης απάντησε σε αυτά που λέτε [..] Είναι θεωρίες, τις οποίες συχνά έρχεστε, τις λέτε γενικώς και αορίστως και παίρνετε τη δική σας μαρτυρία ως θέσφατο. Ο μόνος που υποστηρίζει αυτά που λέτε, είστε εσείς και είστε παράλληλα και δικηγόρος, και μάρτυρας, και δικαστής, και ο εθνικός μας εισαγγελέας.. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν αποφάσεις που μπορεί να βγαίνουν και δεν σας αρέσουν. Πάντα, αυτό που σας ενοχλεί είναι οι κακοί οι δικαστές, οι κακοί υπάλληλοι.. Σας ενοχλούν οι κακοί που παρεμβαίνουν, αλλά στο τέλος της ημέρας, αυτά που λέτε, τελικά μένουν στην δική σας σφαίρα και στους βουλευτές τους οποίους έχετε, είπε ο κ. Πλεύρης.

