Μαφία της Κρήτης: «Ο Δήμαρχος της πόλης ουδεμία εμπλοκή ή συμμετοχή είχε στην υπόθεση», λέει η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων

«Ο Δήμαρχος Χανίων ουδεμία εμπλοκή ή συμμετοχή είχε στην υπόθεση» τονίζεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων, σχετικά με δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας και σχετίζονται με τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης της εγκληματικής οργάνωσης, που δρούσε στην Κρήτη.

Σημειώνεται ότι δημοσιεύτηκαν συνομιλίες του επιχειρηματία που κατηγορείται για εκβιασμούς και υφαρπαγή εκκλησιαστικής περιουσίας με τον Δήμαρχο Χανίων, που κατέγραψε ο «κοριός» της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αναλυτικά, η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων διευκρινίζει τα εξής:

• «Από τα στοιχεία της σχηματισθείσας δικογραφίας προκύπτει με σαφήνεια ότι ο Δήμαρχος Χανίων ουδεμία εμπλοκή ή συμμετοχή είχε στην υπόθεση.

• Αντιθέτως, καταγράφεται απόπειρα επηρεασμού του από μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, την οποία ο ίδιος απέρριψε, αποφεύγοντας οποιαδήποτε περαιτέρω επικοινωνία και ενέργεια.

• Ως εκ τούτου, κάθε αναφορά ή υπαινιγμός περί εμπλοκής του Δημάρχου Χανίων είναι αβάσιμος και δεν στηρίζεται σε κανένα στοιχείο της δικογραφίας. Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει με αμείωτη ένταση το έργο της για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την προσαγωγή όλων των υπευθύνων ενώπιον της Δικαιοσύνης.