Καθημερινότητα τα περιστατικά εγκληματικότητας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς – 1.200 συλλήψεις μέσα σε 3 μήνες

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

Μετρό Δημοτικό Θέατρο
Φωτογραφία: Intime

Με τουλάχιστον 13 συλλήψεις ανά ημέρα, η ΕΛ.ΑΣ. επιχειρεί να απαντήσει στην έξαρση της εγκληματικότητας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Κλοπές, διακίνηση ουσιών, παράνομη οπλοφορία και φθορές συνθέτουν το παζλ της παραβατικότητας που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι Αρχές και οι πολίτες σε αποβάθρες, συρμούς και λεωφορεία.

Οι ασφυκτικά γεμάτοι συρμοί και η στιγμιαία διάσπαση της προσοχής των επιβατών αποτελούν το ιδανικό περιβάλλον για τους επιτήδειους. Για τους δράστες αυτούς, το Μετρό, τα λεωφορεία και το Τραμ δεν αποτελούν μέσα μετακίνησης, αλλά πεδία δράσης, όπου η έλλειψη εγρήγορσης του κοινού μετατρέπεται σε χρυσή ευκαιρία για την αφαίρεση προσωπικών αντικειμένων.

Η ολοένα και αυξανόμενη εγκληματικότητα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αττικής, έχει αναγκάσει τις Αρχές να δώσουν ιδιαίτερο βάρος στη φύλαξη, με συνολικά 410 αστυνομικούς να υπηρετούν.

Το σχέδιο «Αριάδνη» εφαρμόζεται από το 2021 για μετρό και ΗΣΑΠ, ενώ από τις αρχές του 2025 έχει επεκταθεί στις λεωφορειακές γραμμές και τον προαστιακό σιδηρόδρομο.

Σύμφωνα με το Mega, από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Μάρτιο του 2026, έχουν πραγματοποιηθεί 70.000 έλεγχοι, 1.200 συλλήψεις και 700 προσαγωγές.

Η στοχευμένη παρουσία των αστυνομικών στις αποβάθρες και τα ΜΜΜ έχει οδηγήσει ήδη σε μείωση των περιστατικών, ενώ το σχέδιο «Αριάδνη» εξακολουθεί να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

 

